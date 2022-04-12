Fuar’ın yıkım kararına karşı dava açtı

Uzun yıllar Kocaeli’nin en büyük eğlenme alanı olan ve trafik kazasında hayatını kaybeden ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın kentimize armağanı olan Fuar Alanı yıkılıyor. Millet Bahçesi yapılacak olan Kocaeli Fuarı’nda Büyükşehir belediyesi geçtiğimiz yıl aralık ayında kendi kullandığı Zabıta Dairesi Başkanlığı binasını yıkarak çalışmalara başlamıştı. Çalışma kapsamında Fuar’da bulunan kurum, kuruluş ve işyerlerini kısa sürede tahliye etmeleri istendi. Tahliyeler sonrasında yıkım işlemlerine devam edecek.
YIKILMASINI İSTEMİYOR
Fuar alanında iş yeri bulunan By Kumpir’in işletmesi Murad Doğan, iş yerinin yıkılmasını istemiyor. Kira ödemesini dahi yapan Doğan yürütmenin durdurulması için dava açtı. Dava süreci devam ederken yıkım işlemi için Mahkeme Yürütmeyi durdurma kararı aldı. Doğan’ın iddialarına göre mahkeme kararına rağmen İzmit Kaymakamlığı bir kez daha tahliye emri göndererek yıkım işlemi gerçekleştirecek.
KAYMAKAMLIĞA VE BÜYÜKŞEHİR’E DAVA AÇTI
Karar ile ilgili gazetemize konuşan Doğan, “Bizim elimizde yürütmeyi durdurma kararı vardı. Bu karara istinaden İzmit Kaymakamlığı geçtiğimiz yıl aralık ayında almış oldukları kararı bize tekrar tebliğ ederek zorla tahliye edilmesini istiyor. Elimizde yürütmeyi durdurma kararı var. Mahkeme süreci devam ediyor. Konu ile alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına, Sayın Kaymakamız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli ile alakalı suç duyurusuna bulunduk. İtirazımıza rağmen iş yerimizin yıkım işlemlerine başlanacağını belirten yazı gönderdiler” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.