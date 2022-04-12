12 Nis 2022 - 20:50- Gündem

Fuar’ın yıkım kararına karşı dava açtı

Kocaeli Fuarı’nın yıkılarak yerine millet bahçesi yapılacak olması fuar esnaflarını da zor duruma soktu. İş yerinin sözleşmesinin devam etmesine rağmen tahliye ve yıkım kararı gönderilen By Kumpir’in işletmesi Murad Doğan karara itiraz ederek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığına dava açtı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Fuar’ın yıkım kararına karşı dava açtı mask
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Uzun yıllar Kocaeli’nin en büyük eğlenme alanı olan ve trafik kazasında hayatını kaybeden ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın kentimize armağanı olan Fuar Alanı yıkılıyor. Millet Bahçesi yapılacak olan Kocaeli Fuarı’nda Büyükşehir belediyesi geçtiğimiz yıl aralık ayında kendi kullandığı Zabıta Dairesi Başkanlığı binasını yıkarak çalışmalara başlamıştı. Çalışma kapsamında Fuar’da bulunan kurum, kuruluş ve işyerlerini kısa sürede tahliye etmeleri istendi. Tahliyeler sonrasında yıkım işlemlerine devam edecek.

YIKILMASINI İSTEMİYOR

Fuar alanında iş yeri bulunan By Kumpir’in işletmesi Murad Doğan, iş yerinin yıkılmasını istemiyor. Kira ödemesini dahi yapan Doğan yürütmenin durdurulması için dava açtı. Dava süreci devam ederken yıkım işlemi için Mahkeme Yürütmeyi durdurma kararı aldı. Doğan’ın iddialarına göre mahkeme kararına rağmen İzmit Kaymakamlığı bir kez daha tahliye emri göndererek yıkım işlemi gerçekleştirecek.

KAYMAKAMLIĞA VE BÜYÜKŞEHİR’E DAVA AÇTI

Karar ile ilgili gazetemize konuşan Doğan, “Bizim elimizde yürütmeyi durdurma kararı vardı. Bu karara istinaden İzmit Kaymakamlığı geçtiğimiz yıl aralık ayında almış oldukları kararı bize tekrar tebliğ ederek zorla tahliye edilmesini istiyor. Elimizde yürütmeyi durdurma kararı var. Mahkeme süreci devam ediyor. Konu ile alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına, Sayın Kaymakamız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli ile alakalı suç duyurusuna bulunduk. İtirazımıza rağmen iş yerimizin yıkım işlemlerine başlanacağını belirten yazı gönderdiler” şeklinde konuştu.

12 Nis 2022 - 20:50 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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