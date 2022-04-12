Denetim raporunda meclis gerildi

İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, denetim komisyonu raporunu okudu. Tutuş raporda önemli iddialarda bulundu. Tutuş’un “Hürriyet’in yeğenine iş verildi” iddiasına başkan Hürriyet tepki gösterdi.

DENETİM KOMİSYONUNA ZORLUK ÇIKARILDI

Denetim komisyon raporu ile ilgili AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş önemli iddialarda bulundu. Tutuş konuşmasında, “Bununla birlikte belediyemizin kayıtlı evraklarını alabilmek için, bizlere bin dereden su getirten ve adeta samanlıkta iğne aratan idarenin bu teşekkürü hak ettiğini düşünmüyorum. Şunu da belirtmeliyim ki; bizler burada denetim görevimizi ifa ederken, hiçbir kişi ya da kuruma zinhar hasmane duygular beslemeden, milletin bizlere vermiş olduğu denetim ve kontrol mekanizmasını işletmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SÖZLERİNİZ HADDİNİ AŞMASIN”

“Tutuş, Başkan Hürriyet’in Milletvekili döneminde meclis kürsüsünde “Yandaşa değil, emekçiye bütçe” diye başlayan 10 sn’lik bir konuşmasını cep telefonundan izleterek konuşmasına devam etti. Tutuş’un izlettiği videoyu Millet İttifakı meclis üyeleri alkışladı. Tutuş, “Elinde harcama yetkisi yokken, ‘’zengine değil - yoksula bütçe’’ diyor Belediye Başkanı. Bakınız, seçim öncesi kendisinden hep aynı cümleleri duyduk, “Ben şöyle temizim, böyle dürüstüm, fakirin-fukaranın, devlet malının delikli kuruşuna el sürmedim”. Buradaki esas soru şu? Fırsatını buldun da mı el sürmedin, yoksa henüz eline fırsat mı geçmedi?” dedi. Tutuş’a tepki gösteren Hürriyet, “Sözlerinizi tartarak konuşun. Burada bir sürü kamu görevlisi var. Onlara haksızlık edersiniz. Sözleriniz haddinizi aşmasın” diye tepki gösterdi.

“İSTEDİĞİNİZ KİŞİLERE DAĞITTINIZ”

Şimdi sizlere denetim komisyonumuzun raporundan birkaç örnekler vereyim diyerek konuşmasına devam eden Tutuş, “Öncelikle belirtmeliyim ki, İzmit belediyesi %10 yasal sınır olan doğrudan temin limitlerini, müdürlükler bazında incelediğimizde %100’lere varan oranlarla ve izinsiz bir şekilde aşmıştır. Bu şu demektir, “Personel maaşlarını çıktığımızda kalan paranın tamamını istediğiniz gibi ve istediğiniz kişilere ihalesiz dağıtığınız” dedi.

50 MİLYON TL DAĞITILDI

Tutuş konuşmasının devamında, “Doğrudan teminlerle ihalesiz, Eşe-dosta dağıtılan yaklaşık 50 milyon TL’nin hiç birinde, sosyal ağlar marifeti ile bile olsa bir duyuru, bir çağrı ya da farklı bir piyasa araştırması yapılmadan, birbiriyle bağlantılı ve hatta aynı kişi ve şirketlerin kaşe ve yan teklifleri” tespit edildi. Doğrudan temin yöntemi ile iş alan firmaların, “Yüksek rakamlı olanların tamamına yakını geçen yıl olduğu gibi, yine Fatma Hanım belediye başkanı olduktan kuruldukları görüldü.

HÜRRİYET, YEĞENİNE 1,5 MİLYON TL’LİK İŞ VERDİ İDDİASI

Sadece ihalesiz yapılan işlerin içinde, “1,5 milyon TL’nin, Fatma hanımın yeğenleri ve ortaklarına gitmiştir” dedi. Tutuş’un sözlerine Başkan Hürriyet tepki gösterdi. Hürriyet, “Çok ayıp. Böyle bir iddiada bulunamazsınız. Gösterin” dedi. Tutuş ise komisyon raporunda ilgili ticaret sicil gazetesi belgesini gösterdi. Başkan Hürriyet ise bilgisi olmadığını ve araştıracağını belirtti. Ardından söz alan Hürriyet, “Sizin MHP’li üyelerin yeğenleri işe alındı. Her seferinde PNR’nin önergesini veriyorsunuz sonra sizin yakınınız çıkıyor” dedi.

Açıklamasına devam eden Tutuş, “CHP’li meclis üyesine; hem kendi kurduğu şirket üzerinden, hem de başka bir ilde kurulduğu anlaşılan ve eşi üzerine çıkan şirket üzerinden ihalesiz işler verildiği ve toplam 300bin TL’ye yakın ödemeler yapıldığı” tespit edildi.”

EVRAKLAR KOMİSYONDAN SAKLANDI

“Buraya bir parantez açmak istiyorum. Fatma hanımın akrabalarına makbuzla ödenen paralar, milletvekilinin kardeşine ödenen paralar ve diğer partili eş-dostların aldıkları işlerin hiç birisi, bizlere verilen ihalesiz işler listesinde yoktu. Diğer bir ifadeyle, Denetim Komisyonundan evrak saklandı. Az önce de söyledim, samanlıkta iğne arattılar bizlere. Bu ödemelerin bir kısmını, komisyonumuz titiz çalışmalarla, dekontlardan tespit ederek talep etti ve o vesileyle evraklara ulaşıldı. Dolayısıyla, bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Tespit edemediğimiz daha neler var inanın bizler de bilmiyoruz.”

120 MİLYON İSTANBUL’A GİTTİ

“İzmit’in ekmeğini, İzmit’in insanı yiyecek” diyerek gelen Fatma hanım; Açık ihale yapmadan, davet usulü ile adrese teslim ihalelerden ve doğrudan teminle adını bile duymadığımız İstanbullu firmalara bizim görebildiğimiz kadarı ile 120 milyon TL hediye etti!” CHP’li meclis üyesine; hem kendi kurduğu şirket üzerinden, hem de başka bir ilde kurulduğu anlaşılan ve eşi üzerine çıkan şirket üzerinden ihalesiz işler verildiği ve toplam 300bin TL’ye yakın ödemeler yapıldığı’’ tespit edildi.”

BELEDİYENİN BORCU YİNE KATLANDI

“8- Her fırsatta ‘’sizin borcunuzu ödemekten belimiz büküldü.’’ diyen Fatma hanım, belediye başkanı olduktan sonra, istisnasız her yıl belediyemizin borcunu artırdı. AK Parti belediyeciliğinin eserlerinden sadece biri olan, Vadi İzmit’ten gelen 70milyonun ₺’nin yarısı 2021’de kasaya girmiş olmasına rağmen, Fatma hanım 2021’de de borcu artırmayı başararak, ‘’geldiği günden bu güne belediyemizin borcunu tam 325milyona ₺’ye çıkartarak, %60 arttığı” belirlendi.”

“ÜNİVERSİTE OKUMAYA GELDİĞİ İZMİT’İ HER AÇIDAN KULLANDI”

“İşte tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Bu şehire üniversite okumaya gelip, hakkıyla bir işe girip hayat kuran birçok gencimiz var. Siz de bunlardan birisiniz Sn.Başkan. Ancak çok kişiye nasip olmayacak fırsatlar da doğdu size. Milletvekili oldunuz, şimdi de belediye başkanısınız. Ancak siz bu emaneti hem hakkıyla koruyamadınız, hem de 3 yıldır yaklaşık 1milyar ₺’lik bütçeyi, geçen yıl da sizleri uyarmamıza rağmen yeniden ve iki kat artırarak, yoksula değil yandaşa, hizmete değil şatafata, millete değil eşinize-dostunuza harcadınız” dedi.

“DOĞRUDAN TEMİN 37 MİLYON İŞ VERDİNİZ”

Söz alan Başkan Hürriyet, “Detayını bildiğiniz bazı konuları bilmiyormuş gibi açıklamanız hiç hoş değil. Sistemden dolayı bazı arzalar oldu. Onları da biliyordunuz. Sanki milyonluk işler saklanmış gibi davranıyorsunuz. Doğrudan temin dediğiniz iş Yürüyüş yoluna doğrudan verdiğinizin işin binde biri değil. 37 milyonluk işi doğrudan verdiniz. Neyi konuşuyorsunuz? Haldızlara verdiğinizi söylemiyorum. Bile” ifadelerini kullandı.

“KANUNEN BÖYLE HESAPLAYAMAZSINIZ”

Denetim Komisyonunun 2011 yılına ait denetim raporunun sunumu öncesi AK Partili Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu, genel bir bilgi verdi. Hocaoğlu, müdürlüklerin bütçenin üzerinde harcama yaptığına dikkat çekti. CHP’li Meclis Üyesi Çetin Sarıca, Hocaoğlu’na verdiği cevapta “Kocaeli’de bütün ilçelerin denetim raporuna baktığımda böyle bir tablonun kullanıldığını gördüm. Yüzde 58 ile özel kalem müdürlüğümüz doğrudan temin limitini aştı görünüyor. Harcama bütçesi 148 bin TL geri kalan bütçenin tamamı başkan yardımcılarının maaşları. Yani harcanan yüzde 58. Yanlış bir şekilde yorumlanıyor. Kanunen bu şekilde böyle hesaplayamazsınız. Bütün tablo üzerinden yorumlamanız lazım diyor. Yüzde 8,96 bir artış görünüyor. Böyle bir ekonomik ortamda işlerin hızlı yapılması gerekiyordu” dedi.

‘FİRMALAR İHALEYE GİREMİYOR’

Sözlerini sürdüren Sarıca, “Beton 40 TL idi şimdi 1000 TL ihaleye giren firma sayısı sıfır. Bununla ilgili sahura kadar tartışırız. Siz Mars’ta mı yaşıyorsunuz. İstenip de verilmeyen bir evrak olmadı. 57 iş gününde evrak eksikliği, kamuyu sıkıntıya sokacak bir konuyla karşılaşmadık. O yüzden 2021 denetim raporunun 6. bölümünün 1-2-3 ve 4. maddelerine muhalefet şerhi koyduk” dedi.

“MÜDÜRLÜK MÜDÜRLÜK YAZDILAR”

Sarıca’nın ardından denetim raporuyla ilgili konuşmak için söz alan Tuncay Aşkın, 45 gün 5 arkadaş cuma günü bütün dosyaları girdisi çıktısıyla inceledik. En son rapora bir madde yazmak için anlaştık. Muharrem bey, bir madde daha yazalım dedi. Pazartesi günü geldik şu raporu getirin, onu getirin ben müdürlük müdürlük isterim dediler” dedi.

AŞKIN: DOSYALAR PIRIL PIRIL

Aşkın sözlerini şöyle sürdürdü: “45 gün boyunca bütün dosyaları incelediniz her şey meydanda diğer belediyelere baktığınızda böyle bir şey yok. Bu örnek, bırakın diğer ilçe belediyelerini Türkiye’de hiçbir belediyede yok. Bu şekilde müdürlük müdürlük bütçesini açıklayan yok. Yeni yeni bir şeyler bulmaya çalışılmıştır. Denetim komisyonu 10 numara görev yapmıştır. İktidarda olan belediyede ve harcamalardan sorumlu siyasi partinin denetimle kuruluda o dosyaları incelediğimde bir kez daha gurur duydum. Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Dosyalar pırıl pırıl.”

“YÜZDE 500 SİZ AŞMIŞSINIZ”

Bütün iddialar sonrası söz alan Başkan Hürriyet, “Çamur at izi kalsın. Bir şey bulunamadığı için bir şey yazalım mantığı. Kanun gereği bütün belediyeler yıllık bütçelerine konulan yıllık ödemeler üzerinde yüzde 10 şeklinde hesaplanır. Toplam ödenek olarak hesaplanır. Siz de şimdiye kadar görülmemiş şekilde müdürlük müdürlük bir tablo çıkardınız. Bu bir yanlış. Yanlışı göz göre göre koymak gibi bir abeslik yok. Geri kalan iddialar cevaplanır. Sırf bir şeyler yazmak için. Madem siz de böyle yaptınız. Ben de sizin dönemlerin müdürlük müdürlük aşımlarınıza baktım. Sosyal hizmetlerde yüzde 500 aşmış gözüküyorsunuz. Bunlar 2017 önceli yıllar da aynı şekilde. Sizin yaptınız yanlış. Siz neden o zaman yüzdelikleri aştınız. Bu kadar ekonomik sıktıntıya rağmen bazı ihaleleri pazarlık yöntemi ile yapıyoruz. Aşım olmaması zaten mümkün değil” dedi.

HÜRRİYET DİĞER BELEDİYELERİ SIRALADI

Geçen sene 1 buçuk milyona aldığımız gıda ihalesi 4 milyon 600 bine yapıldı diyen Hürriyet, “Dün sizin ihaleniz vardı. Kent meydanına tek kişi katıldı. Sadece yüzde 8,7 aşımımız. Bir sorgulayın ekonominin durumunu. Ekonominin böyle olmadığı dönemlerde yüzde 30 oranında doğrudan temini aşmışsınız. Her yıl aşmışsınız. İz sadece geçen sene yüze 2 aştık onları bile dilinize doladınız ama kendi yüzde 30’ların hesabını vermediniz. Kendi belediyelerinize bakalım. Kartepe Belediyesinin doğrudan temin aşması yüzde 21’den fazla. Gölcük Belediyelerinizin doğrudan temin kullanma oranı yüzde 14,2 aşımı var. Bu belediyeler hükümetten ve kurumlardan bütün desteklerini almalarına rağmen yüzde 24’lerde aşım yapıyor. Yüzde 8’i dilinize doluyorsanız el insaf diyoruz. Borç diyorsunuz. Sizin borçlarınızı ödemeseydik borcumuz olmadı. Bizim kronik hiçbir borcumuz yok. Bütçe fazlası verdik bu dönem” dedi.