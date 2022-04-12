İşte Kocaeli'de çalışan Suriyeli sayısı

Kapanan iş yerleri, yeni mezunlar ve ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalanlar soluğu İŞKUR kapısında alıyor. Devletin istihdama dayalı teşvikleri, iş başı eğitim programları, açık işlere yönlendirme programlarına rağmen işsiz sayısı giderek artıyor. TÜİK işsiz sayısında azalma olduğunu söylese de İŞKUR verileri tam aksini gösteriyor.

SAYILARLA İŞSİZLİK RAPORU

2021 yılı mart ayında 32 bin 975 olan İŞKUR başvurusu, 2022 yılının ilk 3 ayında yüzde 53 artarak 50 bin 424’ü buldu. Yine 2021 mart ayında 20 bin 455 olan açık iş sayısı, yüzde 44 oranında artarak 30 bin 84’e çıktı.

İŞE YERLEŞTİRME ORANI DA ARTTI

2021 Mart ayına kadar açık işlere yerleştirilen sayısı 10 bin 455 iken, bu yıl yüzde 82’lik bir artışla 19 bin 34 kişi işe yerleştirildi. 2021 mart ayında 52 bin 873 olan İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı, 2022 mart ayında yüzde 24 artarak 65 bin 683 oldu.

SURİYELİ ÇALIŞAN SAYISI BİN 627

Kocaeli’de yabancı uyruklu çalışan sayısı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2021 kasım ayı itibariyle 2 bin 577 kişi. Yabancı çalışanların büyük bir bölümünü ise Suriyeli işçiler oluşturuyor. İlimizde kayıtlı Suriyeli işçi sayısı bin 627 kişi olarak raporlara girdi.

ENGELLİ VE HÜKÜMLÜ KADROSU

İlimizde özel ve kamuda çalışan engelli sayısı 8 bin 964. Çalışan hükümlü sayısı ise 126. Engelli kadrosunda bin 3 kontenjan açığı, hükümlü kadrosunda ise 53 kontenjan açığı bulunuyor.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN 13 BİN KİŞİ BAŞVURDU

2021 mart ayı verilerine göre 8 bin 292 kişi işsizlik maaşına başvurdu. Bunlardan 6 bin 72 elendi, 2 bin 220 kişinin başvurusu ise onaylandı. 2022 mart ayı verilerine göre ise 13 bin 212 kişi işsizlik maaşına başvurdu, 8 bin 371 kişinin başvurusu reddedildi.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ YÜZDE 188 ARTTI

Geçtiğimiz yıl 2 bin 220 kişiye işsizlik maaşı ödenirken bu yıl bu rakam yüzde 118 oranında arttı ve 4 bin 841 kişi oldu. İşsizlik maaşı ödemelerinin miktarı da yüzde 188 oranında arttı. İşsizlik maaşı alanların sayısı ise 14 bin 569’a ulaştı. İşsizlik maaşı bin 986 TL ile 3 bin 972 TL arasında değişiyor.