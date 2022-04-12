12 Nis 2022 - 17:39- Gündem G: 12 Nis 2022 - 17:40

Kızılay Karamürsel, Ramazan’da 850 kişiye sıcak yemek ulaştıracak

Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, Ramazan ayında ilçedeki 850 kişiye iftarda ve sahurda sıcak yemek ulaştıracaklarını anlattı
Kızılay Karamürsel, Ramazan’da 850 kişiye sıcak yemek ulaştıracak mask
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Türk Kızılay’ın Karamürsel’deki aşevinde pişen yemekler, Ramazan ayında dar gelirli, yaşlı ve engelli 850 vatandaşın iftar ve sahur sofrasında yer alıyor. Yemekler Kızılay personeli ile gönüllüleri tarafından sıcak halde ailelerin evlerine götürülüyor. Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, ilçedeki aşevinin 2007 yılında faaliyete girmesinden bugüne binlerce kişiye sıcak yemek sağladığını söyledi. Bu hizmeti hayırsever bağışçıların katkılarıyla yaptıklarını dile getiren Alemdar, “Ramazan’ın yaşandığı bugünlerde sıcak yemek verdiğimiz ihtiyaç sahibi insanlara her zaman yardımcı olacağız” dedi.

“DUALARI, TÜM YORGUNLUĞUMUZU SİLİYOR”

Aşevinde günlük yapılan çalışmaları da paylaşan Alemdar, “27 mahallemizde bulunan ihtiyaç sahiplerimize sıcak yemekleri bazı vatandaşlarımız buraya gelerek alırken buraya gelemeyen vatandaşlarımıza araçlarla götürmekteyiz. Bunu da Karamürsel’de bulunan gönüllülerimizle yapıyoruz. Emin olun o yemeği götürdüğümüz zaman ellerini açıp bizlere etmiş oldukları dualar tüm yorgunluğumuzu silip atmakta” dedi. Sıcak yemek dışında da önemli hizmetler yaptıklarına dikkat çeken Alemdar, merkezden gönderilen çocuklar için çikolata paketlerini, yine ailelere 5 kilo et, konserve kıyma, kuşbaşı ve pide dağıttıklarını anlattı.

12 Nis 2022 - 17:39 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Eski Esnaf. - Karamürsel Kızılay’ını hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Nisan 18:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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