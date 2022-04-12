Kızılay Karamürsel, Ramazan’da 850 kişiye sıcak yemek ulaştıracak

Türk Kızılay’ın Karamürsel’deki aşevinde pişen yemekler, Ramazan ayında dar gelirli, yaşlı ve engelli 850 vatandaşın iftar ve sahur sofrasında yer alıyor. Yemekler Kızılay personeli ile gönüllüleri tarafından sıcak halde ailelerin evlerine götürülüyor. Türk Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, ilçedeki aşevinin 2007 yılında faaliyete girmesinden bugüne binlerce kişiye sıcak yemek sağladığını söyledi. Bu hizmeti hayırsever bağışçıların katkılarıyla yaptıklarını dile getiren Alemdar, “Ramazan’ın yaşandığı bugünlerde sıcak yemek verdiğimiz ihtiyaç sahibi insanlara her zaman yardımcı olacağız” dedi.

“DUALARI, TÜM YORGUNLUĞUMUZU SİLİYOR”

Aşevinde günlük yapılan çalışmaları da paylaşan Alemdar, “27 mahallemizde bulunan ihtiyaç sahiplerimize sıcak yemekleri bazı vatandaşlarımız buraya gelerek alırken buraya gelemeyen vatandaşlarımıza araçlarla götürmekteyiz. Bunu da Karamürsel’de bulunan gönüllülerimizle yapıyoruz. Emin olun o yemeği götürdüğümüz zaman ellerini açıp bizlere etmiş oldukları dualar tüm yorgunluğumuzu silip atmakta” dedi. Sıcak yemek dışında da önemli hizmetler yaptıklarına dikkat çeken Alemdar, merkezden gönderilen çocuklar için çikolata paketlerini, yine ailelere 5 kilo et, konserve kıyma, kuşbaşı ve pide dağıttıklarını anlattı.