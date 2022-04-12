YRP İzmit: İzmit böyle olmamalıydı

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Teşkilatı, Ramazan ayında mahalleleri “Herkesin refahı için geziyoruz” çalışması kapmasında önceki akşam Kadıköy Mahallesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan ziyaret programında İzmit İlçe yönetiminin yanı sıra ilçe gençlik teşkilatı ve mahalle yöneticileri de katılım sağlayarak broşür dağıtımı yaptılar. Ziyaretlerle ilgili olarak İlçe Başkanı Musa Kahya açıklamalarda bulundu.

“İZMİT BÖYLE OLMAMALIYDI”

Kahya, “İktidar partisine bu zamana kadar sınırsız destek veren İzmit, maalesef iktidar partisinden hakkı olan ilgi ve alakayı göremediği gibi şimdi de CHP belediyeciliğinden görememektedir. Sanayinin kalbi olan Kocaeli’mizde İzmit ve diğer 11 ilçemizin halkı geçim derdine düşmüştür, bugün İzmit böyle olmamalıydı, gittiğimiz her mahallede ve çaldığımız her kapıda bir yakınma duyuyoruz. Sorunları görüyoruz, sıkıntılarla karşılaşıyoruz, ortaya çıkan manzara gösteriyor ki İzmit’in Yeniden Refah’a ve Milli Görüş belediyeciliğine ihtiyacı var” dedi.