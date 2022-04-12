Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kent protokolü ile istişarelerini de sürdürüyor. Başkan Aygün, bu kapsamda son olarak Vali Seddar Yavuz’u ziyaret etti. Derince’yi ilgilendiren projelere dair karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği görüşmede Başkan Aygün, gerek kente dair projelere olan yakın ilgisi gerekse ev sahipliği dolayısıyla Vali Yavuz’a teşekkür etti. Vali Yavuz da ziyaretleri dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür ederek, desteklerinin devam edeceğini ifade etti.
12 Nis 2022 - 17:40- Gündem Güncelleme: 12 Nis 2022 - 17:41
Başkan Aygün’den Vali Yavuz’a ziyaret
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.