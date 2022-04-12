12 Nis 2022 - 17:40- Gündem G: 12 Nis 2022 - 17:41

Başkan Aygün’den Vali Yavuz’a ziyaret
Başkan Aygün’den Vali Yavuz’a ziyaret mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kent protokolü ile istişarelerini de sürdürüyor. Başkan Aygün, bu kapsamda son olarak Vali Seddar Yavuz’u ziyaret etti. Derince’yi ilgilendiren projelere dair karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği görüşmede Başkan Aygün, gerek kente dair projelere olan yakın ilgisi gerekse ev sahipliği dolayısıyla Vali Yavuz’a teşekkür etti. Vali Yavuz da ziyaretleri dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür ederek, desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

12 Nis 2022 - 17:40 - Gündem

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