İzmit Serdar Mahallesi Er Sokak’ta ikamet eden SEKA emeklisi merhum Ahmet Yaşar Erdil’in eşi ve Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Erdil ile birlikte 4 çocuk annesi Ayşe Erdil (90) vefat etti. Yaşa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden Ayşe Erdil’in cenazesi öğle namazına müteakip Serdar Yeşil Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
12 Nis 2022 - 17:41- Gündem Güncelleme: 12 Nis 2022 - 17:43
KOÜ’lü Bölüm Başkanı Erdil’in acı kaybı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.