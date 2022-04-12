12 Nis 2022 - 17:42- Gündem G: 12 Nis 2022 - 17:43

AKP Derince iftarda buluştu

AKP Derince İlçe Başkanlığı tarafından Yelken Kafe Restaurant’ta düzenlenen iftar programına teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterirken, partililer birlik ve beraberliklerini pekiştirdi
AKP Derince iftarda buluştu mask
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AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, il ve ilçe yöneticileri, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterdi.

HAYIRLI İFTARLAR

Programda açılış konuşmasını yapan AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, “Kıymetli teşkilatlarımızla Ramazan ayında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim hepimizin Ramazan ayını mübarek etsin” diyerek katılımcılara hayırlı iftarlar diledi. İftar programında son konuşmayı yapan İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise programı düzenleyen Derince teşkilatlarını kutlayarak, tüm katılımcıların Ramazan ayını tebrik etti.

12 Nis 2022 - 17:42 - Gündem

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