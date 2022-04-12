“Kurnazca Kanuna aykırı rapor oluşturuyorsunuz!”

İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclisi 2. Birleşim 1. Oturumu İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Hürriyet doğrudan temin konusu hakkında şu ifadeleri kullandı; “Burada denetim raporunda bir şey bulunamadığı için illa bir şey yazalım, bir şey konduralım, bir şey iddia edelim işte çamur at izi kalsın mantığıyla hareket edilmiş. Bu konuda net bir kural var. Kural der ki; Kurum ve kuruluşlar yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaktır.

“AYRI AYRI TABLO ÇIKARDINIZ”

Mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı yüzde 10 oranı hesaplayacaklardır. Burada önemli olan husus ilgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşların toplam ödeneklerinin yüzde 10’unun aşılıp aşılmamasıdır. Bütçelerde özellikle ekonomik sınıflandırmada 03, 06 bölümlerinde bulunan ödenekler aktarmalarda dikkate alınarak mal hizmet yapım başlıkları altında 3 grupta toplanıyor ve bu hesaplamada kurum bütçesi esas alınmalı. Ayrı ayrı birim düzeyinde hesaplama yapılmamalıdır.’ Siz ne yaptınız? Hiçbir belediyenin yapmadığı şekilde müdürlük müdürlük, ayrı ayrı bir tablo çıkardınız.

“NE ZORDA OLDUĞUNUZU GÖSTERİYOR”

Şu müdürlükte doğrudan temin şu kadar aşıldı demek için bunu yaptınız. Totalinde yüzde 8.9 aşım oranı olduğunu bildiğiniz için totalinde büyük rakamlar tutturamadığınız için müdürlük müdürlük almışsınız. Özel kalem topu topu toplam harcaması 88 bin lira, yüzde 60 aşıldı demişsiniz. Yanlışı göre göre denetim komisyonu üyelerinin rapora koyması kadar abes bir durum olamaz. Kanuna aykırı rapor oluşturuyorsunuz. İlk defa denetim komisyonu tek bir rapor oluşturamadı bunun için üzgünüm. Şu kanunu şeyde bile kurnazca algı yönetmek üzere totalinden bir şey tutturamadık, bari müdürlüklerden bir şey tutturalım anlayışıyla yaptığınız oyun sizin ne kadar zorda olduğunuzu gösteriyor.

“BUNLARI NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ”

2017 yılında sosyal destek hizmetleri müdürlüğü doğrudan temin oranını yüzde 508, basın yayın müdürlüğü yüzde 84, Bilgi işlem müdürlüğünüzde yüzde 76, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünüzde yüzde 111 aşmış görünüyorsunuz. O zaman siz bu oranları neden aştınız? Bunları nasıl açıklayacaksınız. Evet doğrudan temini aştık ama bu kadar ekonomik sıkıntıya rağmen, ihalelerimize üst üste girilmemesi ve mecburen pazarlık usulü ihaleler gerçekleştirdiğimiz için aşım olmaması zaten mümkün değil. Geçen sene 1 buçuk milyon liraya aldığımız gıda ihalesi bu sene 4 milyon 600’e bağlandı arkadaşlar.

“KENDİ BELEDİYELERİNİZİ YOKLADINIZ MI?”

Ayazma Kapalı Pazar alanının ihalesini yapıyoruz, 2 kere yaptık giren yok. Ne yapacağız? Kendinize bir bu müteahhitler neden ihalelere girmiyor diye soruyor musunuz? Kreş ihalesi yapıyoruz, giren yok. Dün kent meydanı ihalenizde 148 milyon liraya çıkmışsınız. Tek firma 218 milyon lira firma vermiş. Biz hiçbir yerden destek almaksızın sadece yüzde 8.9 oranında aşımımız var. Eviniz taştansa karşıya taş atmayacaksınız. Önce kendi dönemlerinizin hesabını verin bu millete. Ekonominin böyle olmadığı, 1’e 1000 zamların gelmediği dönemlerde 2011 yılında yüzde 30 oranında doğrudan temini aşmışsınız. 2012’de doğrudan temini yüzde 22 oranında aşmışsınız. Siz her sene aşmışsınız. Biz geçen sene sadece yüzde 2 aştık, o yüzde 2’yi bile dilinize doladınız ama yüzde 20’lerin, yüzde 30’ların hesabını vermediniz. Kendi belediyelerinizi acaba hiç yokladınız mı?

“EL İNSAF DİYORUM”

Bakın Kartepe belediyeniz doğrudan teminde yüzde 21.60. Bizim yüzde 8’imizi konuşuyorsunuz, AK Parti tarafından yönetilen belediyeniz doğrudan temizi yüzde 21 oranında aşmış. Gölcük Belediyesinin doğrudan temin kullanma oranı yüzde 24, yüzde 14 küsur oranında aşması var. Bu belediyeler Büyükşehirden, hükümetten bütün kurumlardan her türlü desteği almasına rağmen, borç almasına rağmen ki hatta bazı belediyeler maaşları o borçla ödüyorlar. Biz hiçbir yerden destek almadan kendi öz kaynaklarımızla yüzde 8 gibi bir rakamı dilinize doluyorsanız size bu mübarek günde el insaf diyorum başka bir şey demiyorum.

“BİZ KANUNA UYGUN İHALE YAPTIK”

Toplamda 60 ihale yaptık. Bu ihalelerin yüzde 70’i açık ihale. 9 tane ihalemiz iptal oldu. Eğer o 9 ihalemizde iptal olmasaydı bugün yüzde 82 oranında açık ihale yapmış olacaktık. Siz 2014 yılında 31 ihale yapmışsınız. 20 tanesini pazarlık usulü yapmışsınız. 2015’te 35 ihale yapmışsınız 20 tanesini pazarlık usulü yapmışsınız. Sonra bunları unutup rapora demişsiniz ki açık ihalede bölünme. Açık ihalede bölme diye bir şey olabilir mi? Yeşilova çalışmasının hepsi açık ihale yapılmış, hepsi 19’uncu maddeye göre yapılmış hepsi kanuna uygun yapılmış. Altyapı ihalesini ve üst yapı ihalesini ayrı ayrı çıkmak gayet makul değil mi?

“BİZ BÜTÇEYİ DOĞRU YÖNETTİK”

Rakamları sürekli yanlış zikrediyorsunuz. Sizin borçlarınızı ödemeseydik şu anda bizim borçlarımız daha düşük olacaktı. 2018 yılında faturalandırılmayan birçok şey 2019 yılında bize geldi. Bizim kronik hiçbir borcumuz yok. Sadece SGK ve Maliye ile ilgili borcumuz var. Siz kendi belediyelerinize bir bakın isterseniz. Körfez Belediyeniz borçsuzdu ne oldu. Bütçe açığı verdi. Biz o zaman bütçe fazlası verdik bu dönem. Hem 56 milyon lira olumlu faaliyet sonucu oluşturduk. Hem de 28 milyon bütçe fazlası verdik. Bu da bizim bütçeyi doğru yönettiğimiz anlamına geliyor.

“13 MİLYONU NASIL YOK ETTİNİZ?”

Şu yaptığınız hesaplamada doğrudan temini aşmadığımız 13 milyonu Vallahi bravo, hiç ettiniz. 13 milyonu yok ettiniz. Bir gecede vergisini sildiğiniz yandaşlar gibi 13 milyonu sildiniz. Bunu nasıl başardınız, gerçekten şaşkınım. İşte bu yüzden matematik konusunda bir kez daha düşünün diyorum. Yürüyüş yolu tek başına 37 milyonluk doğrudan verilen bir iş. Hiç ihaleye girmemiş bir firma dava açıyor, kazanıyor. Mevcut firma el çektiriliyor. Yüzde 80’i de tamamlanmış gibi kabul yapılıyor ve para ödeniyor. Şimdi hala da bitiremediler. Belediyenin personeli ve imkanlarıyla bitirilmeye çalışılıyor. Sadece 1 proje bizim doğrudan teminden fazla.

“BELEDİYELERİNİZ FECAAT DURUMDA”

Bizim Etüt Proje bütçesini eleştirmiştiniz. Projeniz yok, proje yapamıyorsunuz diyordunuz. Etüt Proje Fen İşleri’ne bağlanmadan önce 8 milyon 800 harcadınız diye eleştiride bulunmuştunuz. 453 milyon Gebze Belediyesinin bütçesi. Bizim 309 milyon. Biz 8 milyon 800 harcamışız. Gebze Belediyesi 100 milyon harcamış. Eleştiri yapıp kendi belediyelerinizde daha beteri söz konusu olduğunda bizde bunları açıklarız. Sürekli Basın Yayın’ı dilinize doluyorsunuz. Gebze Belediyesinin Basın Yayın Müdürlüğünün bütçesi bizden fazla. Kendi dilinize doladığınız şeyler kendi belediyelerinizde fecaat durumda.

“TASARRUF ETTİĞİMİZ RAKAMLARI KONUŞMUYORSUNUZ”

Burada yanlış cümleler ve yanlış verilerle algı yaratmaya çalışıyorsunuz. Trolce yorumlar yapıyorsunuz, bu ruhsat meselesi üzerinden. Şundan artık vazgeçin. Burada da aynı şeyi yapıyorsunuz. Varsa bir şey çıkar konuşursunuz ama yanlış veriler, yanlış raporlar, yanlış düzenlemeler ve kanuna aykırı şeylerle bana gelmeyin. Bu doğru bir şey değil. Ben araç almak için bile o kadar çırpındım. 1 sene mi yediniz benim. Şu anda araç alımlarında büyük tasarruf sağladık. Borcu konuşuyorsunuz ama arttırdığımız 181 milyonu konuşmuyorsunuz.