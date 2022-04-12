Seyhan Özcan, “AKP mevzuata aykırı rapor tutturdu”

Doğrudan temin konusu ile ilgili konuşan ve konuşmasında kendilerinden evrak saklandığını iddia eden İzmit Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş’ söylemlerine cevap veren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan şu ifadeleri kullandı, “ Bir bürokrat olarak öncelikle, bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekten iyi niyetimizle bütün belge, bilgi ve raporları bütün komisyon üyelerimize sunduk. Ayrıca bizzat tek tek anlattım.

“HER DENETİM BİR FIRSATTIR”

Kendilerinin yanlış soruları da oldu, onları da öğrenerek gittiler. Benim bir sloganım vardır, ‘Her denetim bir eğitim ve düzelme fırsatıdır.’ Sizin o saklanmış dediğiniz konu iki sayfadan oluşuyor. Harcama sürecinde müdürlükler evrakı girerken doğrudan temini doğru olarak sekmeyi seçmişler ama tikleme noktasında hata yapılmış. Bende bu programdaki eksiliği bir eğitim ile gidereceğim. Tespit edilen bu firmaların içerisinde sizin söylediğiniz firmaların dışında başka firmalarda var, toplamda 1 Milyon 389 Bin TL. Size verdiğim ilk rapor doğru, 40 Milyon 183 Bin TL toplam doğrudan temin ile yapılan harcama. Ancak 1 Milyon 368 Milyon TL’yi ekledik.

“BİR BELGE YA DA BİLGİYİ SAKLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Bir de cari transfer var. Doğrudan temin raporunda olmamasına rağmen ihtiyaç sahibi ailelere aldığımız kulaktan hasta yatağına varana kadar malzemeler var. Evet, doğrudan teminle alınıyor ama onlarında olmasını istediniz, mevzuata aykırı olduğu halde onları da yazdığım için bu rakam oldu. Asla ve asla herhangi bir belge ya da bilgiyi mübarek Ramazan gününde kasten saklamamız mümkün değildir. Teknik bir sıkıntıydı, evet denetim de tespit ettiniz ve size doğru rakamları sunduk. Devamında şunu söylemek istiyorum; Tahir Tekin benim hocamdır. Bende Türkiye Belediyeler Birliği’nin eğitim kadrosundayım. Pek çok belediyeye de bu konuda eğitim veriyorum ve takdir edersiniz ki 26 yıllık bürokratım. Yıllardır bu görevde fiilen belediyenin mali durumuna bakan bir insan olarak hem muhasebe müdür olarak hem de başkan yardımcısı kimliğimle Tahir Tekin hocam, İçişleri Bakanlığı’nın iç denetçisidir. Bu yönetmelikte doğrudan teminler ilişkin kanunun açıklayıcı tebliği.

“KANUN DİYOR BUNU, BEN DEĞİL”

Burada özellikle açık bir şekilde bu hesaplamalarda kurumun toplam bütçesi dikkate alınır. Kanun diyor bunu, ben değil. Hiçbir belediyede, hiçbir kurumda bu doğrudan temin raporlarının müdürlük bazında alınması yaşanmamıştır hiç bir zaman. Şimdi şunu söylüyorum, Özel Kalem Müdürlüğü dediniz. Harcadığı miktar 88 Bin TL. Zaten bu rakamın kendisi doğrudan teminin altında ve siz bunu yüzde 60 aşmış diye telaffuz ediyorsunuz. 50 Bin TL Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün harcadığı toplam rakam. Baktığınızda yüzde 80-90 aşmış gözüküyor. Bunu siz bu şekilde ele alırsanız, bu tamamen matematiksel bir durumdur. Siz buradaki 13 Milyon TL kullanılmayan ödeneği buhar etmiş oluyorsunuz. Onun için de biz bürokratları zor durumda bırakıyorsunuz. Biliyorsunuz ki kamu hizmeti 3 ayaktan oluşur; halk, siyasiler ve bürokratlar. Siyasiler, doğru işi yapmak ve halkın ihtiyaçlarını belirlemeden sorumludur. Biz bürokratlarda işimizi doğru yapmaktan sorumluyuz. Biz, işimizi de doğru yaptığımıza inanıyoruz.

“HESAPLAR KURUŞU KURUŞUNA TUTMAKTADIR”

Banka ekstrelerinin verilmemesi konusuna hiç katılmıyorum. Her sene yılsonunda bankalara yazı yazarız ve ekstrelerini alırız. Hangi bankalarda çalıştığımız sordunuz, biz tabi ki kamu bankalarıyla çalışırız. Ödemeleri nereden yapıyorsunuz dediniz, toplu ödeme sitemi var Vakıfbank’ın oradan yapıyoruz dedik. Halk Bankası’na İller Bankası payı geliyor, vergi tahsilatları geliyor. Ziraat Bankası’na mükelleflerimizin yatırdığı vergiler yatırılıyor. Birkaç sayfadan oluşuyor bu teminat mektuplarının tek tek mutabakat formları. Bu kadarcık sayfayı biz neden saklayayım. Hesaplarımızda banka muhasebe kayıtları ile bizim belediyenin hesapları kuruşu kuruşuna tutmaktadır. Siz bunu vermediniz diye konuşursanız, ben bürokrat olarak zor durumda kalırım. Özelikle doğrudan temin harcamalarında geçen sene haberlerde çıkan konudan sebep 26 Milyon TL usulsüz harcama yapılmış dendi ve Mali Hizmetler Müdürü’ydüm, komşularımın yüzüne bakamadım günlerce kendimi anlatana kadar. Bu aşmayı Sayıştay bile kamu zararı yazmıyor, sadece usule uyun diye cevap veriyor. Bazı söylemlerin, biz bürokratları zor durumda bıraktığını ve üzdüğünü bir kez daha belirtmek isterim.”