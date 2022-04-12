Hürriyet, “Yeşilova’ya modern bir görünüm kazandıracağız”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Nisan ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim 1. Oturumu’nda 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu meclis üyelerine sundu. Başkan Hürriyet sunumunda, ilçenin en işlek bölgelerinden biri olan Yeşilova Turan Güneş Caddesi’ndeki Elektrik Hatlarını Yer Altına Alma ve Üst Yapı Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgeye modern bir görünüm kazandıracaklarını dile getiren Hürriyet devamında şu ifadelere yer verdi; “Bir ilçe belediyesi olarak İzmit Belediyesi sorumluluğunda olmamasına rağmen vatandaşlarımız yine mağdur olmasın diye altyapısına özellikle Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde havai hatların alta alınması ile alakalı bir çalışma başlattık. İlk başta üst yapı projesi olarak başladık. Daha sonra muhtarımız ve orada yaşayan vatandaşlarımızın talebi üzerine tehlike arz eden ve görüntü kirliliği yaratan elektrik kablolarını da yerin altına almaya başladık.

“BİR DAHA KAZILSIN İSTEMİYORUZ”

Tüm elektrik hatlarının abone bağlantıları şu anda yenileniyor. Biz orada vatandaşlarımız fırtınada elektriklerinin kesilmemesi, elektrik hatlarının kopup istenmeyen sonuçlara sebep olmaması için çalışıyoruz. Cadde üzerinde 4 buçuk kilometre orta gerilim hattı, 3 buçuk kilometre alçak gerilim hattı ve 6 kilometre fiber optik boru imalatı yapıyoruz. Sadece düz bir hat üzerine üst yapı çalışması yapmıyoruz. Hem altyapısını iyileştiriyoruz hem de üst yapısını altyapı çalışmaları bittikten sonra modern hale getireceğiz. Aslında biz burada uzun ömürlü bir iş yapmaya çalışıyoruz, bir daha kazılsın istemiyoruz.”