Hürriyet: Büyükşehir Başkanı bile söyledi iftira attınız

İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Belediyenin 2021 geçtiğimiz dönemiz faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporu sunumu sırasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Fethiye Caddesi projesi ile ilgili bilgi verdi.

“KISA ZAMANDA BETON ATACAĞIZ”

Başkan Hürriyet, Fethiye Caddesi’ni anlattığı sırada tartışma çıktı. Hürriyet, “Fethiyede çalışmalar sürüyor. Bizim yaptığımız işlere çamur atmaya çalışan o kadar çok kişi oldu ki üzerimize düşmediği halde alt yapı çalışmalarını bile biz üstlendik ama ona rağmen herkes bizim üzerimize geldi. Kimse sormadı bu iş neden uzadı diye? Koskoca Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın bile yaptığımız çalışmalara iftira atıyor. İlk günden müteahhide gittiler dedi. İZGAZ’a gittiğimiz gün millete müteahhide gittiler diye söylendi. İftara atarak karalamaya çalıştılar. Bu nasıl bir mantık? Nasıl bir anlayış? SEDAŞ’a 40 günlük işi 20 günde bitirdik. Ekonomik koşullardan SEDAŞ’ın müteahhid patladı. Böyle olunca herkes ellerini ovuşturdu. Ama biz bununda üstenden geldik. Üst yapı çalışmalarına geçeceğiz. Bize yüklenen arkadaşlara şunu sormak istiyorum “3 kuruşa neden sattınız bu firmaları?. Telekom’u SEDAŞ’ı yok pahasına sattınız? SEDAŞ’ın müteahhidi iş bıraktı diye seviniyorsunuz” dedi.

“SİZ YAPIN DEDİNİZ”

AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş “Millete mesaj vermeyi bırakın. Yeşilova’daki altyapıyı yapın.” Dedi. Hürriyet ise cevap vererek “Koskaca Büyükşehir var demediniz de siz yapın dediniz” dedi. Sizde hiç kabahat yok kabahat hep başkalarında. Tahir Bey bırakın ben yaparım diyordu hepsini ben yaparım diyordunuz. Yeşilova’da yaptığınız iş, 1 ay sonra çöp olacak. Şimdiden çürümeler var, boşuna yapıyorsunuz” dedi.

”ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDASINIZ”

Fethiye Mahallesinde yapılan Fethiye Mahallesi Cemiyet Salonu ile ilgili de konuşan Hürriyet, “Bizi çok üzdüğümüz. Taşlatma noktasına getirdiğiniz yer. Ayakkabı ile girdiniz iftirası attığınız yer. Burayı da cemiyet salonu haline getirdik” dedi. Sözler sonrası devreye giren iddiaların sahibi AKP’li Şener İnce, “Hukukta olan bir konuyu polemik konusu yapmayın” dedi. Hürriyet ise, “Oradaki halkı çok üzdünüz. Gelin özür dileyin. Açılışta siz de bulunun. Oradaki halktan özür dilemek zorundasınız” dedi.

“BAŞARILI BİR TABLO ÇİZDİK”

Hürriyet konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Ülkemizde fiyatlar almış başını gidiyor. Maliyetler bırakın iki katını neredeyse 5-10 kat artmış durumda. Geçen sene 1 buçuk milyona bağlanan gıda ihalemiz bu sene 4 milyon 600 bine bağlandı. 2002’de küçük altın alınan paraya 2022’de bir kilo domates alınamaz hale geldi. Yanlış ekonomik kararlar ve yönetim tarzları bugün Türkiye’de hepimizi dar boğaza sürüklüyor. Özellikle kamu kaynaklarının kullanılması noktasında bütün kamu kurumlarında bu mali tablo hepimizi yorar hale geldik. Buna rağmen verdiğim veriler ölçeğinde başarılı bir tablo çizdik.

BASIN DA MÜTEAHHİTLER DE TEYİT ETTİ

Yapım ihalelerimizin bir kısmına giren dahi olmadı. Bazı mal alım ihalelerimizde yaklaşık maliyetin üzerinde fiyatlar geldi. Tekrar tekrar ihale yapmak zorunda kaldık. Her ihale dönemi 2 buçuk ay kadar sürdüğünü düşünürsek akşamdan sabaha gelen yüzde 200 zamlarla maliyetlerimiz katlandı da katlandı. Bu konuda söyleyecek bir şey de yok. Yakın zamanda basın da müteahhitler de bizi fazlasıyla teyit etti. Asfalt atıyoruz, asfaltta attığımız tonajda şükrediyoruz. O duruma geldik. En azından diyoruz ki geçen senelerdeki tonajımızı düşürmedik.

28 MİLYON BÜTÇE FAZLASI

Beton 240 lira iken şuanda fiyatı neredeyse 800-1000 liraya vardı. Bu kadar olumsuzluğa rağmen gelir bütçesinin yüzde 109, gider bütçesinin yüzde 99,97 oranında gerçekleşmesi bütçe disiplini anlamında oldukça başarılı bir sonuçtur. Sadece Kocaeli’de değil Türkiye’deki birçok belediyenin faaliyet durumuyla karşılaştırdığımızda bir ilçe belediyesi olmamıza rağmen ciddi bir başarıya ulaştık. Bu sayede artı 28 milyon bütçe fazlası oluşmuş durumda.

ARTIYA GEÇİRMEYİ BAŞARDIK

İlk senemizde bizden önceki dönemin 2018 yılının harcamaları bizim dönemimizde muhasebeleştirildiği için 51 milyon gibi bir borç ödememize rağmen o dönemde -47 milyon bütçe açığı oluşmuştu. Bizim kendi bütçemizi oluşturduğumuz 2020 yılında artıya geçirmeyi başarmıştık ve gelirde de giderde de yüzde 83 oranında bütçe denkliği sağlamıştık. Bu yıl daha da iyisini yaptık ve bütçemiz artı 28 milyon bütçe fazlası vermiş durumda.