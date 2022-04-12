Hürriyet, “İhalelerimizin yüzde 70’ini açık ihale olarak gerçekleştirdik”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Mal ve hizmet alımlarımızda toplamda 60 ihale yaptık. Bunun yüzde 70’i açık ihale olarak gerçekleşti. Diğer ihalelerimizin de 8 tanesine hiç giren olmadığı için, bir tanesine maliyetin üstünde fiyat geldiği için toplam 9 açık ihalemiz iptal edildi. Eğer bu ihalelerimiz de iptal edilmemiş olsaydı yüzde 82 oranında açık ihale yapmış olacaktık. Bunu da özellikle gururla söylemek istiyorum çünkü geçmişe baktığımızda yüzde 40’lar yüzde 30’lar görüyorduk. Burada çok ciddi olumlu ve şeffaf olarak ihalelerimizi gerçekleştirdik.

3 YILDA ARTAN VARLIK DEĞERİMİZ 181 MİLYON LİRA CİVARINDA

İptal edilen ihalelerimizin acil yapılması gereken Ayazma Kapalı Pazar çatı işi ile Tüysüzler Kreşi yapım işi olmak üzere iki tanesi ve mal alımlarından acil olan rutin hizmetlerimizde kullanılan malzeme alımlarından iki tanesi olmak üzere 4 tanesini 21. Maddede öngörülen diğer ihale yöntemleriyle yapmak durumunda kaldık. Diğerlerini ise tekrar açık ihale olarak yaptık. Yani alımlarımızda sonuç olarak çok büyük oranda açık ihale yöntemlerini kullandık.

3 yılda artan varlık değerimiz 181 milyon lira civarında” dedi.