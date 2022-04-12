Hürriyet, “B Blok borçlara, maaşlara satıldı!”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu kadar açık ihale yapmamıza rağmen algı yönetmek adına müthiş bir çaba içerisindesiniz. Vatandaşın kontrol edemeyeceği yanlış bilgilerle algı yönetiyorsunuz. Kendi belediyelerinize bakın, özellikle 2020 Sayıştay raporuna işlemiş temel ihale usulleri yerine pazarlık usulünün kullanılması idarece ihtiyaç duyulan araç temini işinin yapım işleri kapsamına dâhil edilmesi, dâhil edilen araçların amacı dışında kullanılması gibi bulgularınız var. Bunları göz ardı edip abesle iştigal cümleler kurmanızı şaşkınlıkla izliyorum.
BİZ SATMADIK, YARDIM ALMADIK
Geçmişte 76 milyonluk gayrimenkul satıldı. B blok borçlara satıldı, maaşlara satıldı. B blok gibi kocaman bir binayı sattınız. Proje yardımları olarak en az 20 milyon proje yardımı aldınız. Şimdi diyorsunuz ki borç ya da bütçeyle ilgili eleştiri. Bu kadar şeye rağmen bize borçlu teslim ettiniz. Biz satmadık, proje yardımı almadık, büyükşehirden destek almadık, B blok gibi kocaman bir yapıyı satmadık ama bugün gelinen noktada bütçe disiplini itibariyle artı vermiş olmak da bizim için önemli” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.