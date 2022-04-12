12 Nis 2022 - 19:16- Gündem G: 12 Nis 2022 - 19:17

Hürriyet, “B Blok borçlara, maaşlara satıldı!”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 2021 yılı faaliyet raporunu sunumunda, “Geçmişte 76 milyonluk gayrimenkul satıldı. B blok borçlara satıldı, maaşlara satıldı. B blok gibi kocaman bir binayı sattınız” dedi.
Hürriyet, “B Blok borçlara, maaşlara satıldı!” mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu kadar açık ihale yapmamıza rağmen algı yönetmek adına müthiş bir çaba içerisindesiniz.  Vatandaşın kontrol edemeyeceği yanlış bilgilerle algı yönetiyorsunuz. Kendi belediyelerinize bakın, özellikle 2020 Sayıştay raporuna işlemiş temel ihale usulleri yerine pazarlık usulünün kullanılması idarece ihtiyaç duyulan araç temini işinin yapım işleri kapsamına dâhil edilmesi, dâhil edilen araçların amacı dışında kullanılması gibi bulgularınız var. Bunları göz ardı edip abesle iştigal cümleler kurmanızı şaşkınlıkla izliyorum.

BİZ SATMADIK, YARDIM ALMADIK

Geçmişte 76 milyonluk gayrimenkul satıldı. B blok borçlara satıldı, maaşlara satıldı. B blok gibi kocaman bir binayı sattınız. Proje yardımları olarak en az 20 milyon proje yardımı aldınız. Şimdi diyorsunuz ki borç ya da bütçeyle ilgili eleştiri. Bu kadar şeye rağmen bize borçlu teslim ettiniz. Biz satmadık, proje yardımı almadık, büyükşehirden destek almadık, B blok gibi kocaman bir yapıyı satmadık ama bugün gelinen noktada bütçe disiplini itibariyle artı vermiş olmak da bizim için önemli” dedi. 

12 Nis 2022 - 19:16 - Gündem

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