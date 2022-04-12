12 Nis 2022 - 19:37- Gündem G: 12 Nis 2022 - 19:41

Camiye ayakkabı ile girdi iddiasına 2 yıl sonra savunma

İzmit Belediyesi meclis toplantısında 2019 Aralık ayında Başkan Hürriyet’e yönelik asılsız olan “Camiye ayakkabı ile girdi” iddiası 2 yıl sonra gündeme geldi. Konu ile ilgili söz alan iddianın sahibi Şener İnce, “Ben bir paylaşımı eleştirdim. Oranın cami olarak kullanıldığını bilmeyecek kadar alçak da değilim” ifadelerini kullandı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Camiye ayakkabı ile girdi iddiasına 2 yıl sonra savunma mask
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Fethiye Mahallesinde yapılan Fethiye Mahallesi Cemiyet Salonu ile ilgili de konuşan Hürriyet, “Bizi çok üzdüğümüz. Taşlatma noktasına getirdiğiniz yer. Ayakkabı ile girdiniz iftirası attığınız yer. Burayı da cemiyet salonu haline getirdik” dedi. Sözler sonrası devreye giren iddiaların sahibi AKP’li Şener İnce, “Hukukta olan bir konuyu polemik konusu yapmayın” dedi. Hürriyet ise, “Oradaki halkı çok üzdünüz. Gelin özür dileyin. Açılışta siz de bulunun. Oradaki halktan özür dilemek zorundasınız” dedi.

“BUGÜN OLSA YİNE YAPARIM”

Hürriyet’in sunumu sonrası söz hakkı alan AKP’li Şener İnce konu ile ilgili yıllar sonra açıklama yaptı. İnce, “Öncelikle ömrümün tamamını ilimle geçirmiş ömrümün geri kalanını da camide geçirmiş bir din adamı olarak mahkemeye sevk etmiş bir konuya açıklık getirmek istiyorum. İftira atmanın ne demek olduğunu bilirim ve ondan korkarım. Ben bir paylaşımı eleştirdim. Oranın cami olarak kullanıldığını bilmeyecek kadar aptal da değilim alçak da değilim. Ben aynı yerde namaz da kıldım. Oranın imamı beni arkadaşım. Ben sadece cami görünümlü yerin camii gibi paylaşılmasını eleştirdim. Sayın başkan beni aradı. Aramasını da takdir ettim. Kendisine de şunu söyledim, “Sizi de tuzağa çektiler” dedim. Bugün olsa yine yaparım. Bu hatalı bir paylaşımdır. İftira da değildir. Hukuk da gereken kararı verecektir” dedi.

NE DEMİŞTİ?

İnce 2019 yılında yaptığı paylaşımda, “Bu Milletin değer yargılarından bihaber olan, Cami ile,İslami değerler ile her devir kavgalı olan CHP zihniyeti yine aynı yüzünü bu sefer İzmit’te göstermiştir. Daha dün ahıra çevrilen camilerin sızısını unutamadan, bugün yine ahır'a girer gibi, Alnımızı secdeye koyduğumuz, her bir karışını mübarek bildiğimiz, Allah’ın Beyti (Evi) dediğimiz Camimize ayakkabıları ile girme gafletini gösterenlerin bu Millete ne kadar yabancı olduğunu bir kez daha gördük. 23 Yıl Cami ve Din hizmeti yapmış bir Din adamı olarak esefle kınıyor, meseleyi İzmit halkının ve Milletimizin takdirlerine bırakıyorum. Katranı kaynatsam olur mu şeker? Cinsine yandığım cinsine çeker…” ifadelerini kullanmıştı.

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12 Nis 2022 - 19:37 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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