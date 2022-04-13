Kirazlıyalılar’a çok güzel spor tesisi geliyor

Kirazlıyalı’da bulunan Mustafa Özmet Spor Tesisi yenileniyor. Başkan Söğüt de çalışmaları yerinde inceledi; “Kirazlıyalılı gençlerimiz için bu tesisi yeniden inşa ederek modern bir hale getireceğiz” dedi
12 AY BOYUNCA SPOR
Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı'da bulunan Mustafa Özmet Spor Tesisini yeniden inşa ediyor. Yetersiz gelen mevcut yapı açık sahası ile ihtiyaca cevap veremeyen tesisteki çalışma kapsamında önce sahanın üstü kapatılacak. Gençlerin 12 ay boyunca spor yapmasına olanak sağlayacak çalışma kapsamında mevcut idari yapı da yenilenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.