13 Nis 2022 - 10:48- Gündem G: 13 Nis 2022 - 10:49

Kirazlıyalılar’a çok güzel spor tesisi geliyor
Kirazlıyalılar’a çok güzel spor tesisi geliyor mask
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Kirazlıyalı’da bulunan Mustafa Özmet Spor Tesisi yenileniyor. Başkan Söğüt de çalışmaları yerinde inceledi; “Kirazlıyalılı gençlerimiz için bu tesisi yeniden inşa ederek modern bir hale getireceğiz” dedi

12 AY BOYUNCA SPOR

Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı'da bulunan Mustafa Özmet Spor Tesisini yeniden inşa ediyor. Yetersiz gelen mevcut yapı açık sahası ile ihtiyaca cevap veremeyen tesisteki çalışma kapsamında önce sahanın üstü kapatılacak. Gençlerin 12 ay boyunca spor yapmasına olanak sağlayacak çalışma kapsamında mevcut idari yapı da yenilenecek.

13 Nis 2022 - 10:48 - Gündem

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