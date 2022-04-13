Yavuz ve Büyükakın, iftarda muhtarlarla bir araya geldi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit ilçesinde düzenlenen iftarda, il genelindeki muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar, programa büyük ilgi gösterdi.

İFTARA BÜYÜK İLGİ

Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, Antikkapı Restoranda düzenlenen iftar programına Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, İl Müftüsü Sinan Cihan, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, muhtarlar derneği başkanları ve il genelindeki muhtarlar katıldı.

“KOCAELİ, HİZMET BAKIMINDAN OLDUKÇA İYİ BİR DURUMDA”

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, iftar vesilesiyle muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her daim yanımızda olan, elimiz, kolumuz, gözümüz olan değerli muhtarlarımızın ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmesini, başta İslam dünyası olmak üzere, akan kanın durmasını ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Muhtarlarla çeşitli vesilelerle her zaman bir araya geliyoruz. Kocaeli, kurumsal kapasitesi çok yüksek bir şehir. Her daim sizlerle bir araya gelmeye, sorumlarınıza eğilmeye devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle ramazanınızı tebrik ediyor, davetimize icabetinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇALMADIK KAPI BIRAKMAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, halkın gören gözü, duyan kulağı olan muhtarlarla iftar vesilesiyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Muhtarlarla sürekli bir araya gelerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğunu anlatan Büyükakın, bu ramazanda da mahallelerde, köylerde çalmadıkları kapı, ihtiyacını tespit etmedikleri ev kalmaması için çalıştıklarını dile getirdi.

KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ

Muhtarların ramazanını tebrik eden Başkan Büyükakın, “Tuttuğumuz oruçlarımız kabul olsun. Gelmekte olan Kadir gecemiz kutlu olsun. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Allah, sevdiklerinizle beraber nice ramazanlar, nice bayramlar ve güzel günler göstersin.” dedi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından program dua okunmasıyla sona erdi. Başkan Büyükakın, daha sonra muhtarlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi ve fotoğraf çektirdi.