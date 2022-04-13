İzmit'te 2+1 84 m² daire icradan satılık

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kocaeli İzmit Veliahmet mah. 358 Ada, 80 Parsel, Kat : 4, Bağımsız Bölüm no: 9 , Mesken Taşınmaz, yer aldığı binanın son katında ve binaya, giriş cephesinden bakıldığında sağ cephede yer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina, yaklaşık 45 yıllık bir bina olup, bodrum + zemin + 4 normal kattan oluşmaktadır. Bina dış cephesi bakımlıdır, asansör bulunmamaktadır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.