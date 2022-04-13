13 Nis 2022 - 11:27- Gündem G: 13 Nis 2022 - 11:30

İzmit'te 2+1 84 m² daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 2+1 84 m² daire icradan satılık
İzmit'te 2+1 84 m² daire icradan satılık mask

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kocaeli İzmit Veliahmet mah. 358 Ada, 80 Parsel, Kat : 4, Bağımsız Bölüm no: 9 , Mesken Taşınmaz, yer aldığı binanın son katında ve binaya, giriş cephesinden bakıldığında sağ cephede yer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina, yaklaşık 45 yıllık bir bina olup, bodrum + zemin + 4 normal kattan oluşmaktadır. Bina dış cephesi bakımlıdır, asansör bulunmamaktadır.

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13 Nis 2022 - 11:27 - Gündem

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