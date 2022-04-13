13 Nis 2022 - 12:21- Spor G: 13 Nis 2022 - 12:22

Kağıtsporlu karateciler Sırbistan’da şov yaptı
Kağıtsporlu karateciler Sırbistan’da şov yaptı mask

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcular Sırbistan’daki Golden Belt Karate Turnuvasında fırtına gibi esti.

ENES BULUT ZİRVEDE

Sırbistan’ın Cacak kentinde düzenlenen organizasyona Sıbristan Karate Federasyonu’nun davetlisi olarak katılan Karate Büyükler Milli Takım kafilesinde Premier League Karate 1 Matosinhos ve Avrupa Şampiyonasıkadrosunda yer almayan kumite kadın-erkek sporcuları ve mevcut kadın takımı yer aldı. Kağıtsporlu karateciler turnuvada 1 altın, 3 gümüş madalya kazandı.

8 MADALYANIN 4’Ü BİZDEN

Uluslararası Golden Belt Karate Şampiyonasına milli takım adına katılan mavi beyazlı 5 sporcu 4 final yaptı. Toplamda 8 madalya kazanan milli takımımızın 1’i altın ve 3 de gümüş olmak üzere toplam 4 madalyası Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu karatecilerden geldi. 14 sporcu ile büyükler kategorisinde katılım gösterilen organizasyonda kafile başkanlığını görevini Kağıtspor’un Genel Sekreteri ve Karate Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bekir Köksal üstlendi. 

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

75kg: Enes Bulut - Altın

67 kg Ömer Özer - Gümüş

+68 kg Rabia Şentürk - Gümüş

55 kg Gülsen Demirtürk  - Gümüş

KAĞITSPOR’UN KAFİLEDE YER ALAN SPORCULARI ŞÖYLE

Kumite Erkek

Ömer Faruk Bayrak

Ömer Abdurrahim Özer

Enes Bulut

Halit Muhammet Tamyüksel

Fatih Şen

Emir Buğra Gencan

Kumite Kadın

Gülsen Demirtürk

Gülbahar Gözütok

Sudenur Aksoy

Rabia Şentürk

Zümra Rezzam

 

Kata Kadın

Damla Su Türemen

Damla Pelit

Zehra Kaya.

 

 

 

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13 Nis 2022 - 12:21 - Spor

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