Kağıtsporlu karateciler Sırbistan’da şov yaptı

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcular Sırbistan’daki Golden Belt Karate Turnuvasında fırtına gibi esti.
ENES BULUT ZİRVEDE
Sırbistan’ın Cacak kentinde düzenlenen organizasyona Sıbristan Karate Federasyonu’nun davetlisi olarak katılan Karate Büyükler Milli Takım kafilesinde Premier League Karate 1 Matosinhos ve Avrupa Şampiyonasıkadrosunda yer almayan kumite kadın-erkek sporcuları ve mevcut kadın takımı yer aldı. Kağıtsporlu karateciler turnuvada 1 altın, 3 gümüş madalya kazandı.
8 MADALYANIN 4’Ü BİZDEN
Uluslararası Golden Belt Karate Şampiyonasına milli takım adına katılan mavi beyazlı 5 sporcu 4 final yaptı. Toplamda 8 madalya kazanan milli takımımızın 1’i altın ve 3 de gümüş olmak üzere toplam 4 madalyası Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu karatecilerden geldi. 14 sporcu ile büyükler kategorisinde katılım gösterilen organizasyonda kafile başkanlığını görevini Kağıtspor’un Genel Sekreteri ve Karate Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bekir Köksal üstlendi.
MADALYA KAZANAN SPORCULAR
75kg: Enes Bulut - Altın
67 kg Ömer Özer - Gümüş
+68 kg Rabia Şentürk - Gümüş
55 kg Gülsen Demirtürk - Gümüş
KAĞITSPOR’UN KAFİLEDE YER ALAN SPORCULARI ŞÖYLE
Kumite Erkek
Ömer Faruk Bayrak
Ömer Abdurrahim Özer
Enes Bulut
Halit Muhammet Tamyüksel
Fatih Şen
Emir Buğra Gencan
Kumite Kadın
Gülsen Demirtürk
Gülbahar Gözütok
Sudenur Aksoy
Rabia Şentürk
Zümra Rezzam
Kata Kadın
Damla Su Türemen
Damla Pelit
Zehra Kaya.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.