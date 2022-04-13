Mehmet Yaşar: Şu an değil

Kocaelispor’da Teknik Asbaşkanlık görevini yapan ve fikir uyuşmazlığı nedeni ile bu görevinden istifa eden Mehmet Yaşar kalan maçlarda odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Yaşar konu ile ilgili olarak “Kocaelispor’un kalan çok önemli maçları öncesinde her hangi bir açıklama yaparak gündemi bu yöne doğru çekmek istemiyorum. Cumartesi günü çok önemli bir Bandırma maçımız var. Tüm şehrin bu maça ve bundan sonraki karşılaşmalara odaklanması lazım. Yönetim içinde tabii ki anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları olabilir. Bunlar doğaldır. Zamanı geldiğinde paylaşılır, bilgilendirilir. Ancak şu an için doğru olmaz” diye konuştu.