Mehmet Yaşar: Şu an değil

Kocaelispor’da Teknik Asbaşkanlık görevini yapan ve fikir uyuşmazlığı nedeni ile bu görevinden istifa eden Mehmet Yaşar kalan maçlarda odaklanmak zorunda olduklarını ifade etti. Yaşar konu ile ilgili olarak “Kocaelispor’un kalan çok önemli maçları öncesinde her hangi bir açıklama yaparak gündemi bu yöne doğru çekmek istemiyorum. Cumartesi günü çok önemli bir Bandırma maçımız var. Tüm şehrin bu maça ve bundan sonraki karşılaşmalara odaklanması lazım. Yönetim içinde tabii ki anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları olabilir. Bunlar doğaldır. Zamanı geldiğinde paylaşılır, bilgilendirilir. Ancak şu an için doğru olmaz” diye konuştu.
# bir, ile, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.