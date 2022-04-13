Tayfunspor fazlası ile hak etti!

Süper Amatör Play-Off Ligi’nde bitime 2 maç kala Bölgesel Amatör Lig’e çıkmayı garantileyen Tayfunspor’da bayram var.

LİGİ SÜPÜRDÜLER

Hidropaks gibi güçlü bir sanayi kuruluşunun sponsorluğunda Süper Amatör Lig’de normal sezonu şampiyon bitiren bordo beyazlılar, Play-Off Grubu’nu da domine ederek, sezonun tamamlanmasına iki maç kala en yakın takipçilerine 7 puan fark atarak adını Amatör Süper Lig’e yazdırdı.

RÖVANŞI ALDILAR

Play-Off Grubu’ndaki tek yenilgisini 4-2’lik skorla aldığı Derince Sırrıpaşa karşısında rövanş maçına çıkan İbrahim Babur komutasındaki Tayfunspor, rakibi karşısında 3 puana rahat ulaştı. Sırrıpaşa’yı Murat Çetinkaya (2), Samet Kalkan, Osman Yıldırım ve Yusuf Özadanır’ın golleriyle 5-0 mağlup eden Tayfun, 8 maç sonunda 19 puana ulaşarak Bölgesel Amatör Lig’e lider olarak çıkmayı garantiledi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Tayfunspor’u Alaettin Kurt Stadı’nda oynanan şampiyonluk maçında protokol de yalnız bırakmadı. Mücadeleyi Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebzespor Başkanı Resul Tat, meclis üyeleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda futbol sever takip etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki Gebzeli futbol severler Tayfunspor takımını tribünlere davet ederek başarısını kutladı.