Tayfunspor fazlası ile hak etti!

Süper Amatör Play-Off Ligi’nde bitime 2 maç kala Bölgesel Amatör Lig’e çıkmayı garantileyen Tayfunspor’da bayram var.
LİGİ SÜPÜRDÜLER
Hidropaks gibi güçlü bir sanayi kuruluşunun sponsorluğunda Süper Amatör Lig’de normal sezonu şampiyon bitiren bordo beyazlılar, Play-Off Grubu’nu da domine ederek, sezonun tamamlanmasına iki maç kala en yakın takipçilerine 7 puan fark atarak adını Amatör Süper Lig’e yazdırdı.
RÖVANŞI ALDILAR
Play-Off Grubu’ndaki tek yenilgisini 4-2’lik skorla aldığı Derince Sırrıpaşa karşısında rövanş maçına çıkan İbrahim Babur komutasındaki Tayfunspor, rakibi karşısında 3 puana rahat ulaştı. Sırrıpaşa’yı Murat Çetinkaya (2), Samet Kalkan, Osman Yıldırım ve Yusuf Özadanır’ın golleriyle 5-0 mağlup eden Tayfun, 8 maç sonunda 19 puana ulaşarak Bölgesel Amatör Lig’e lider olarak çıkmayı garantiledi.
YALNIZ BIRAKMADILAR
Tayfunspor’u Alaettin Kurt Stadı’nda oynanan şampiyonluk maçında protokol de yalnız bırakmadı. Mücadeleyi Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebzespor Başkanı Resul Tat, meclis üyeleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda futbol sever takip etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki Gebzeli futbol severler Tayfunspor takımını tribünlere davet ederek başarısını kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.