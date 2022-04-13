13 Nis 2022 - 12:22- Spor G: 13 Nis 2022 - 12:24

Tayfunspor bu durumdan çok rahatsız!
Tayfunspor bu durumdan çok rahatsız! mask

Son maçında Sırrıpaşa Futbol Kulübü’nü 5-0 mağlup ederek bitime 2 maç kala Bölgesel Amatör Lig’e çıkmayı garantileyen Tayfunspor’dan sitem var. BAL’ı garantileyen bordo beyazlılarda futbolculara “Siz zaten çıktınız, maçı bırakın, çok sıkmayın” türünde gönderilen mesajlar ve yapılan telefonlar futbolcuları oldukça rahatsız ediyor. Tayfunspor Kulübü’nün bu konudaki tavrının net olduğu öğrenilirken, kulüpte bir rahatlama ya da rehavet durumunun söz konusu olmadığı, mücadelelerinden taviz verilmeyeceği ifade edildi.
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13 Nis 2022 - 12:22 - Spor

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