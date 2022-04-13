Tayfunspor bu durumdan çok rahatsız!

Son maçında Sırrıpaşa Futbol Kulübü’nü 5-0 mağlup ederek bitime 2 maç kala Bölgesel Amatör Lig’e çıkmayı garantileyen Tayfunspor’dan sitem var. BAL’ı garantileyen bordo beyazlılarda futbolculara “Siz zaten çıktınız, maçı bırakın, çok sıkmayın” türünde gönderilen mesajlar ve yapılan telefonlar futbolcuları oldukça rahatsız ediyor. Tayfunspor Kulübü’nün bu konudaki tavrının net olduğu öğrenilirken, kulüpte bir rahatlama ya da rehavet durumunun söz konusu olmadığı, mücadelelerinden taviz verilmeyeceği ifade edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.