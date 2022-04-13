Başkan Aygün, Bakan Kurum ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu

Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Aygün ile Kurum, Derince’de yapımı devam eden projeler ve planlanan yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bakan Kurum ile gerçekleşen görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Başkan Aygün, "Milletvekilimiz İlyas Şeker ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’u ziyaretimizde; Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşümü, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Çenesuyu yatırımlarımızla ilgili konuları görüştük. Sayın bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.