Yıkıma karşı dava açan işletme tahliye edildi

Uzun yıllar Kocaeli’nin en büyük eğlenme alanı olan ve trafik kazasında hayatını kaybeden ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın kentimize armağanı olan Fuar Alanı yıkılıyor. Millet Bahçesi yapılacak olan Kocaeli Fuarı’nda Büyükşehir belediyesi geçtiğimiz yıl aralık ayında kendi kullandığı Zabıta Dairesi Başkanlığı binasını yıkarak çalışmalara başlamıştı. Çalışma kapsamında Fuar’da bulunan kurum, kuruluş ve işyerlerini kısa sürede tahliye etmeleri istendi. Tahliyeler sonrasında yıkım işlemlerine devam edecek. Fuar alanında iş yeri bulunan By Kumpir’in işletmesi Murad Doğan, iş yerinin yıkılmasını istemiyor. Kira ödemesini dahi yapan Doğan yürütmenin durdurulması için dava açtı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Dava süreci devam ederken yıkım işlemi için Mahkeme Yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde gelen zabıta ekipleri polis nezaretinde tahliye işlemini gerçekleştirdi. Karar ile ilgili açıklamalarda bulunan işletmeci Doğan, “Bizim elimizde yürütmeyi durdurma kararı vardı. Bu karara istinaden İzmit Kaymakamlığı geçtiğimiz yıl aralık ayında almış oldukları kararı bize tekrar tebliğ ederek zorla tahliye edilmesini istiyor. Elimizde yürütmeyi durdurma kararı var. Mahkeme süreci devam ediyor. Konu ile alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına, Sayın Kaymakamız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli ile alakalı suç duyurusuna bulunduk. İtirazımıza rağmen iş yerimizin yıkım işlemlerine başlanacağını belirten yazı gönderdiler” şeklinde konuşmuştu.

HUKUKA AYKIRI

Bugün polis ve zabıta ekiplerinin sabah saatlerinde tahliye işlemleri başladı. BY Kumpir’in işletmecisi Murad Doğan avukatı ile birlikte tahliye sırasında olay yerinde bulundu. Doğan tahliye yapılırken açıklamalarda bulundu. Doğan “ Elimizde mahkeme kararı var zaten buna rağmen kaymakamlık kendi insiyatifiyle mahkeme kararını tanımadan işlemlere devam ediyor. Ama itirazımız olacak. Şu anda işlemi yapan bütün herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü elimizde mahkeme kararı var. Bunu tanımadan hukuka aykırı bir şekilde yapılan çalışmaların doğru olmadığını belirtmemize rağmen işlem yapılmıyor. Bekliyoruz buradan mahkemeye gideceğiz” şeklinde konuştu.