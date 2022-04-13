Büyükşehir’in bütçesi 6,5 milyardan 9 milyar TL’ye çıkıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Mecliste, 124 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.

EK BÜTÇE KARARI

Encümen ve ihtisas komisyonlarının da seçileceği toplantıda aralık ayında tahmini olarak belirlenen 6 buçuk milyar TL bütçenin ardından ek bütçe kararı çıktı. Toplamda 2 buçuk milyar TL olan ek bütçenin 2 milyar TL’sinin merkezi idareden, 500 milyon TL’sinin ise belediye tarafından yapılan zamlarla artan gelirler olduğu belirtildi. Toplamda 9 milyar liraya çıkacak olan bütçenin ne kadarının yatırımda kullanılacağı mecliste görüşülecek. Söz konusu madde, “Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde tanımlanan, ancak yılsonuna kadar yapılacak zorunlu giderleri karşılamayacağı anlaşılan ve ekli cetvelde yer alan bütçe tertiplerine yönelik ek ödeme” olarak gündeme eklendi.

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İÇİN YETKİ

İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Sokak No:11, İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi SEKA 1. Etap Park Silo İskelesi üzeri No:44 ile Karamürsel İlçesi Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi No:46’da bulunan 30 Nisan 2022 tarihinde kira sözleşmesi sona erecek olan taşınmazların, kiraya verilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’na ve Encümenine yetki verilmesi mecliste görüşülecek.

TCDD’YE AİT 4 ADET LOJMAN BÜYÜKŞEHİR’E DEVREDİLİYOR

TCDD mülkiyetindeki İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi 42 ada 1 No’lu parselin 3 bin 414 metrekarelik kısmı ve bu kısım ile Maliye Hazinesi Mülkiyeti’ndeki 214 ada 1 No’lu parselin 1631,64 metrekarelik kısmı üzerinde, TCDD kullanımında bulunan toplamda 3’er katlı 4 adet lojman binasının Büyükşehir’e devri karşılığında, yapılacağı yer ve proje bilgileri TCDD tarafından bildirilecek olan hizmet evlerinin Büyükşehir tarafından yapılmasına yönelik, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yatırım protokolü ve ek protokollerin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamı’na yetki verilmesi de gündeme gelecek.

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇİN ‘ORTAK HİZMET PROJESİ’

Körfez Belediyesi Çamlıtepe Mahallesi, 348 ada dahilinde bulunan ve mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait, 41 sayılı parsel üzerinde Çamlıtepe Spor Kompleksi yapım işinin, ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’na verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, 872 ada dahilinde bulunan ve mülkiyeti Körfez Belediyesi’ne ait, 8 sayılı parsel üzerinde Körfez Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi yapım işinin, ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına verilmesi ile ilgili raporu mecliste gündeme gelecek.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLENECEK

İş makinesi kiralama hizmetinin ve yol süpürme aracı kiralama hizmetinin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemiyle 30 Eylül 2024 tarihine kadar ihale edilmesi, Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülmekte olan Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında, ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacakları projeler karşılığında desteklenmesi

İMAR RAPORLARI MECLİS GÜNDEMİNDE

İmar ve bayındır komisyonları raporlarının da görüşüleceği mecliste Gölcük Belediyesi, Denizevler Mahallesi uygulama imar planı paftaları dâhilinde yer alan, üst ölçekli planlarda “Endüstri Bölgesi” olarak düzenlenen 321 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı, Kartepe Belediyesi sınırları dâhilinde yer alan güncel Askeri Güvenlik Bölgesi sınırlarının imar planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Emekevler, İbrikdere ve Acısu Mahalle sınırları dâhilinde "Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi Sınırı"nda yapılan düzenlemeler sonucu güvenlik bölgesi sınırının yeniden düzenlenerek güvenlik sınırı dışında kalan bölgeye ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu mecliste gündeme gelecek.

TARIM ALANLARI İLE İLGİLİ KAMU YARARI KARARI

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ovacık, Yağcılar, Mudarlı, Ahatlı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Kadıllı, Kargalı, Elbizli, Eleşli-Kangıllı ve Tepemanayır Mahallelerine ait Meskûn Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13 Ocak 2022 tarihiyle onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi’nde bulunan parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde kentsel yerleşim alanları içerisinde kalan tarım alanları ile ilgili kamu yararı kararı alınması ile ilgili teklifi mecliste görüşülecek.

VİNSAN’DAKİ 800 METREKARELİK YER AŞI VE MALZEME DEPOSU OLACAK

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Vinsan Yerleşkesi içerisindeki 6 No’lu 4 bin 542 metrekare yüzölçümlü prefabrike yapının yaklaşık 800 metrekarelik bölümünün aşı ve malzeme deposu olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği-İl Sağlık Müdürlüğü adına yeniden tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi, tahsise ilişkin protokol yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’na yetki verilmesi ile ilgili teklifi gündeme gelecek.

BAŞABAŞ TRAMPA EDİLECEK

İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi’ndeki taşınmazın üzerindeki yapı ve muhdesatlarla birlikte ayni sermaye artırımı yoluyla Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ne devir edilmesi ve tapu tescil işlemlerinin yapılması, İzmit İlçesi, Ş.Deretepe Mahallesi, 237 ada 1 No’lu parseldeki hissenin, kamulaştırma bedeli karşılığında mülkiyeti Büyükşehir’e ait Kadıköy Mahallesi 697 ada 41 No’lu Parseldeki 35357/49579 hisse ile başabaş trampa edilmesi ve tescil işlemlerinin yapılması ile ilgili teklifi görüşülüp karara bağlanacak.

ÖĞRENCİ VE İNDİRİMLİ DESTEK BEDELLERİ REVİZE EDİLECEK

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Dijital İletişim Şube Müdürlüğü adında yeni bir müdürlük kurulması ile yapılan son değişiklikle düzenlenen Büyükşehir Teşkilat Şeması’nın değiştirilmesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, öğrenci ve indirimli yolculukların desteklenmesi için alınan 2022-130 sayılı Büyükşehir Meclis kararındaki destek ödemesi bedellerinin revize edilmesi ve Kocaeli sınırlarında toplu taşıma hizmeti verilen hatlarda, toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılması ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi’ne ait ek ödenek ve faaliyet raporu mecliste görüşülüp karara bağlanacak.