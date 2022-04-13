Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın’dan işletmelere uyarı: Son tarih 5 Mayıs

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, yıllık işletme cetveli ile ilgili duyuru yaptı. Aydın, işletme cetvellerinin Nisan ayı sonuna kadar gönderilmesi gerektiğini, bu tarihin Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle 5 Mayıs 2022 tarihine kadar söz konusu belgelerin il müdürlüğüne gönderilebileceğini ifade etti. Bir diğer yandan yıllık işletme cetvellerini göndermeyen işletmelere idari para cezası uygulanacağını belirten Aydın ayrıca ilimizde 2019 yılında yıllık işletme cetvelini göndermeyen 100 işletmenin de kapatıldığını bildirdi.

İNTERNET ÜZERİNDEN

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kayıtlı işletmelerin 2021 yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini, en geç 30 Nisan 2022 tarihi saat 24:00'e kadar gönderilmesi gerekmektedir. (30 Nisan günü resmi tatile denk gelmesi ve akabinde bayram tatili geldiğinden cetvel verme süresi 5 Mayıs 2022 tarihine uzatılacaktır.) Bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler hakkında İdari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya e-devlet kapısı üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne girilerek bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetveli doldurulduktan sonra ‘il müdürlüğüne gönder’ butonu kullanılarak gönderme işleminin tamamlanması gerekmektedir. Gönderme işlemi yapılmaz ise Yıllık İşletme Cetveli verilmemiş sayılacaktır. Destek için 09:00-17:00 saatleri arasında irtibat numarası: 444 61 00 (aranarak önce 2’ye tuşlanıp ardından ilgili ilin plaka numarası kodlanarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerimize ulaşabilmektedir.)

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmeleri ile devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler, elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelere verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren 2 ay içinde alınması zorunlu olan bir belgedir. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt yapılan işletmeler incelenerek kanuna göre sanayi vasfı taşıyan işletmelere Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.