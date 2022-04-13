İzmit Çubuklubala Muhtarı Malçok’tan belediyeye sert tepki: İyice terbiyesizleştiniz

İzmit Çubuklubala Mahallesi Muhtarı Hasan Malçok, sosyal medya hesabı üzerinden İzmit Belediyesi’nin yarım bıraktığı işler ve Belediye CHP’li Meclis Üyesi Ertuğrul Malçok’u eleştirdi. 3 hizmet binası boyanacağını ancak belediyeden iki kova boya yollanması nedeniyle sert tepki gösteren Muhtar Malçok şu ifadelere yer verdi;
“BAŞKANIN GELMEYE YÜZÜ YOK ZATEN”
“İzmit Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Ertuğrul Malçok, adam gibi işinizi yapın. Enkaz bıraktığınız hizmet binasına 21 bin TL harcadım; 40 bin TL üzerinde malzeme temin ettim; cenazenizi kaldırıyorum. Merak etmeyin siz orası biter. Hadi başkanın gelmeye yüzü yok zaten gelmesin sen ki Ertuğrul Malçok’sun hiç mi geçerliliğin yok köyüne yapılan bu ambargoya hayırdır diyecek? Yapacağınızdan değil de yine de hizmet isteyeyim diyorum. 3 hizmet binası boyanacak 2 kova boya yolluyorsunuz. Kim boyayacak uşağınız mı var sizin? Gönder boyayı muhtar boyacı bulur parasını verir halleder. Yok bu sefer yemez. İyice terbiyesizleştiniz.
“YA GEREKENİ YAPTIR YA DA İSTİFA ET”
Canımı iyice sıkmadan alın boyalarınızı, saygımı bozdurmayın benim. Sizden gelecek hayır Allah’tan gelsin. Benim kaybedeceğim hiçbir şey yok. Çalmıyorum, çırpmıyorum, küfretmiyorum görevimi yapmaya gayret ediyorum. Dalga geçer gibi 2 kova boya gönderirseniz Çubuklubala’da olmasa da Turan Güneş Caddesi’nde karşılaşırız. Halkımın hakkını savunmak adına ağır bozarım sonrasını da düşünmem. İşinizi yapın başka da bir şey istemiyorum. Ertuğrul Malçok ya gerekeni yaptır ya da istifa et. Etmezsen muhtar olarak değil Hasan Malçok olarak Çubuklubala’da görürsem şeklini değiştiririm senin şahsi değil kurumsal davranın. Yeter artık.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmi̇tli̇ - VAY VAY ERKEĞE BAK SEN.O ZAMAN ATARLANMADAN ALSAYDIN BOYANI MIHTAR.
Atatürkçü Laik, Türk - eee.... izmit belediyesi siz bunların yolların filan yapıp hizmet götürdüğünüz zaman o bölgeden ağzınızla kuş tutsanız chp ye oy çıkmaz demiştim . erdoğan adamlarını kollayarak şimdiye kadar iktidarda kaldı . chp nin hatası adamlarını , kendi garibanlarını değil, başkasına oy verecek olanlara hizmet götürüp , gerçek chp li dsp lieri küstürmektir . AGZINIZLA KUŞ TUTSANIZ oralardan chp ye oy çıkmaz . hemşerici bölgecidir bazı yerlerin insanları .
Pasalii - Helal Olsunn muhtaraaa yakisir ????
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.