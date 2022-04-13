AKP’den peşpeşe canlı yayın kestiler açıklaması:  Korkmuyorsanız canlı yayını niye kesiyorsunuz?

İzmit Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında ikinci oturumunda İzmit Belediyesi AKP Grup Başkanvekili ve Denetim Komisyonu Başkanı Muharrem Tutuş’un denetim raporunu okurken canlı yayının kesilmesine AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve İzmit Belediyesi AKP’li Meclis Üyeleri peşpeşe tepki gösterdi.

“YAYINI DA KESSENİZ GERÇEKLERİ SAKLAYAMAZSINIZ”

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, yaptığı yazılı açıklamada, “Maalesef bugüne kadar her yerde şeffaflık sözü veren, adaletten bahseden Fatma Hanım, mecliste denetim komisyonu başkanı, grup başkanvekilimiz konuşurken canlı yayını kesti. İzmit halkının doğruları dinlemesine izin vermedi. Bütün bunlar İzmit Belediyesi’nde işlerin ne kadar kötü gittiğini çok açık gösteriyor. Gerçekleri saklayarak, yalanla, karalamayla İzmit’i yönetmek istiyorlar. Koskoca bir yılın faaliyet raporunda bile sadece ışıklandırma yapılmış bir sokağı en büyük proje diye sunan bir anlayışın İzmit’e katacağı bir şey olmadığını, tam tersine daha da kötüye götürdüğünü artık herkes biliyor ve görüyor. Çünkü canlı yayını da kesseniz, gerçekleri saklayamazsınız” dedi.

“KORKUYORSANIZ NİYE BU İŞLERE GİRİYORSUNUZ”

İzmit Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Üyesi Fikret Hocaoğlu ise, “İzmit Belediye meclisinde denetim komisyonu raporunun görüşülmeye başlandığı anda canlı yayın, İzmit halkının parasının yeğenlere, partililere, yandaşlara nasıl aktarıldığının öğrenilmemesi ve seçimden sonra kurulan şirketlerin kimlere ait olduğunun bilinmemesi için mi kesildi? Korkuyorsanız niye bu işlere giriyorsunuz, korkmuyorsanız canlı yayını niye kesiyorsunuz?” ifadelerine yer verdi.

“YEĞENİNİZE İŞ VERDİNİZ Mİ?”

İzmit Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Şener İnce ise, “İzmit halkına hayal ve tozpembe dünyalar satanlar, Gerçekleri belgelerle İzmit halkına dinletmemek için canlı yayını kestiler. Dün icra ettiğimiz İzmit Belediye Meclisi’nde aslında büyük bir skandal yaşandı. Göreve gelir gelmez, feryat fîgân bağırarak ‘belediye borç batağında, büyük yolsuzluklar, rant, kayırma, partizanlık var, yakınlarını işe alıp personeli şişirmişler, İzmit’in parası İzmit’te kalacak, yetim hakkını kimseye yedirmeyeceğiz’ dediler. Peki 3 koca yılın gerçeği neydi? Denetim Kurulu Raporlarına göre; belediyenin borcu katlanarak arttı. Partizanca (vekil yakınları, eş dostları) istihdam edildi. Personel sayısı emekli ve haksızca işten atılanlara rağmen ciddi sayıda arttı. Büyük ihaleler İstanbul başta olmak üzere başka şehirlere verildi. Doğrudan temin ihaleler yandaş ve candaşlara gitti ve sayın başkan hanımın yakın çevre hatta yeğen, akrabalarına ve asıl skandal grup başkan vekilimiz yeğen-akrabaya verilen doğrudan temin ihale belgelerini açıklarken canlı yayın kesildi. Her konuya algıyla da olsa, cevap yetiştirmeye çalışan başkan hanım, 5 saat süren Meclis’te, yeğeninize iş verdiniz mi? Sorusuna tek kelime cevap veremedi” dedi.