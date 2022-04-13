13 Nis 2022 - 15:58- Gündem G: 13 Nis 2022 - 16:01

Kocaeli Barosu’ndan Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet konulu eğitim

Kocaeli Barosu, Adli Yardım Mevzuatı ve Uygulamaları ile Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet konulu eğitim gerçekleştirdi.

Nazım Özgün Erbulan
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Kocaeli Barosu’ndan Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet konulu eğitim mask
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Kocaeli Barosu tarafından 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde Adli Yardım Mevzuatı ve Uygulamaları ile Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet konulu eğitim gerçekleştirdi. Avukat Okan Aktepe moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimde Kocaeli Barosu Adli Yardım ve CMK Uygulamaları’nda görevli Avukat Eda Yıldız Arar, Avukat Aygül Köse ile KOÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp ADB Başkanı Profesör Doktor Başar Çolak, Kocaeli Aile Hakim Erol Karaaslan, Avukat Serpil Özok ve Kocaeli Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Tuğba Uğur sunum gerçekleştirdi.

13 Nis 2022 - 15:58 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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