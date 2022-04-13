Kocaeli Barosu’ndan Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet konulu eğitim

Kocaeli Barosu tarafından 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde Adli Yardım Mevzuatı ve Uygulamaları ile Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet konulu eğitim gerçekleştirdi. Avukat Okan Aktepe moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimde Kocaeli Barosu Adli Yardım ve CMK Uygulamaları’nda görevli Avukat Eda Yıldız Arar, Avukat Aygül Köse ile KOÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp ADB Başkanı Profesör Doktor Başar Çolak, Kocaeli Aile Hakim Erol Karaaslan, Avukat Serpil Özok ve Kocaeli Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Tuğba Uğur sunum gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.