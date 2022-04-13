Tutuş’un savunması MHP’den

İzmit Belediye Meclisi Nisan ayı meclis toplantısında görüşülen Denetim komisyonu raporu üzerinden tartışmalar devam ediyor. AKP’li Muharrem Tutuş’un iddiaları sonrası açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’a cevap MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur’dan geldi.

HAKAN ÇAKAR’A TEPKİ

İzmit Belediyesini her eleştirdiklerinde durumu kurtarmak için Hakan Çakar’ın devreye girdiğini ifade eden MHP’li Okur, “İzmit Belediye Başkanının yeğenine verdiği 1 buçuk milyon TL iş için düşünceniz ve yorumunuz nedir? 50 milyon TL herhangi bir duyuru yapılmadan doğrudan temin yoluyla eşe dosta birbiriyle bağlantılı şirketlere verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordu.

“DOĞRUDAN TEMİNİ NASIL BULUYORSUN?”

Okur açıklamasının devamında, “Fatma Hanım'ın akrabalarına, Milletvekilinin kardeşine makbuz ile ödenen paralar ve partiliniz olan kişilerin aldığı işlerin denetim komisyonuna verilen ihalesiz işler raporunda olmamasına yaklaşımınız nedir? İzmit'in ekmeğini İzmit'in insanı yiyecek sloganını atarken 120 milyon TL işleri davet usulü ve doğrudan temin yoluyla İstanbul firmalarına vermesini nasıl buluyorsunuz?

“NORMAL Mİ KARŞILIYORSUNUZ?”

Borç ödemekten belimiz büküldü diyen Fatma Hanım'ın belediyenin borcunu her yıl artırmasını bu söylem ile eylem arasındaki çelişkiyi nasıl izah edersiniz? Doğrudan teminlerin müdürlükler de yüzde 10 olan sınırın yüzde 100'e ulaşmasını normal mi karşılıyorsunuz? CHP milletvekilinin kardeşine geçen yıl ve bu yıl verilen ihalesiz işleri sıradan bir İzmitli de alabilir mi?" ifadelerini kullandı.