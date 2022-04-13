13 Nis 2022 - 16:47- Gündem G: 13 Nis 2022 - 16:48

Başiskele Zabıtası’ndan Fırınlara Ramazan Denetimi

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde Ramazan boyunca fırın denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Başiskele Zabıtası’ndan Fırınlara Ramazan Denetimi mask

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fırınlarda Ramazan pidesi denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, denetimlerde üretim yerlerinin, depoların ve çalışanların hijyen koşulları, kullanılan malzemelerin temizliği büyük bir titizlikle denetliyor. Ramazan pideleri ve ekmeklerde de gramaj denetimleri yapan zabıta ekipleri kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarıların yanı sıra cezai işlem uyguluyor.

YEMEK ÜRETİM TESİSLERİ DE DENETLENDİ

Vatandaşların gıda başta olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmeleri amacıyla gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçedeki yemek üretim tesislerini ve catering firmalarını da birçok noktadan denetledi. Denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihi, personelin çalışma şartları ve temizliği, iş yerini açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgeler gibi birçok noktada incelemeler yapıldı.

BAŞKAN ÖZLÜ: HALKIMIZIN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fırın denetimlerinin Ramazan ayı boyunca halk sağlığı açısında devam edeceğini belirterek, "Ramazan sofrasının olmazsa olmazı pidenin sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofralarına gelmesi için büyük bir titizlikle çalışacağız. Vatandaşlarımızın sağlığını her noktada önemsiyoruz. Fırıncı hemşehrilerimize gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu ve hayırlı Ramazanlar niyaz ediyoruz." dedi.

13 Nis 2022 - 16:47 - Gündem

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