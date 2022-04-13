İzmit Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim 1. Oturumu dün gerçekleşti. Faaliyet raporunun görüşüldüğü mecliste önceki dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna 17 milyona prim borçlarına karşılık devredilen Belsa B Blok konuşuldu. İzmit halkına ait olan fakat önceki dönem yok pahasına satılan yapı ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Belsa B Blok’ta sayenizde kirada oturuyoruz. İzmit Belediyesini kiracı yaptınız. Oraya kira ödüyoruz. 80 milyon değerindeki yapıyı 17 milyona yok pahasına sattınız” dedi.
13 Nis 2022 - 16:51- Gündem Güncelleme: 13 Nis 2022 - 16:53
Özmural B Bloğa değindi: Bizi kendi binamızda kiracı yaptınız
İzmit Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı’nda usulsüzce satılan Belsa B Bloğa değinen İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Belsa B Bloğu yok pahasına sattınız. Bizi kendi binamızda kiracı yaptınız” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.