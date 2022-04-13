Özmural B Bloğa değindi: Bizi kendi binamızda kiracı yaptınız

İzmit Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim 1. Oturumu dün gerçekleşti. Faaliyet raporunun görüşüldüğü mecliste önceki dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna 17 milyona prim borçlarına karşılık devredilen Belsa B Blok konuşuldu. İzmit halkına ait olan fakat önceki dönem yok pahasına satılan yapı ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Belsa B Blok’ta sayenizde kirada oturuyoruz. İzmit Belediyesini kiracı yaptınız. Oraya kira ödüyoruz. 80 milyon değerindeki yapıyı 17 milyona yok pahasına sattınız” dedi.