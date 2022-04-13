13 Nis 2022 - 17:08- Gündem G: 13 Nis 2022 - 17:10

Aygün, Ankara’da Bakan Kurum’la projelerini görüştü

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, ilçede yapımı devam eden projeler ve planlanan yatırımlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti
Aygün, Ankara’da Bakan Kurum’la projelerini görüştü mask

Çalışmalarına devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da Ankara’da temaslar gerçekleştirerek projelerin bir an önce hayata geçmesi için girişimlerini sürdürüyor. Başkan Aygün, bu kapsamda son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi. AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'u ziyaret eden Başkan Aygün’e Derince Belediyesi Etüt Proje Müdürü Tarık Duman da eşlik etti.

BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR

Oldukça verimli geçen görüşmede Aygün ve Şeker ile Bakan Kurum, Derince’de yapımı devam eden projeler ve planlanan yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bakan Kurum ile gerçekleşen görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklamada bulunan Başkan Aygün, “Milletvekilimiz İlyas Şeker ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum 'u ziyaretimizde Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşümü, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Çenesuyu yatırımlarımızla ilgili konuları görüştük. Sayın bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

13 Nis 2022 - 17:08 - Gündem

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