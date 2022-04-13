Bem Bir Sen, memurların çözülemeyen yemek yardımı sorununu çözdü

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bem- Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni, “Uzun zamandır yerel yönetimlerde çalışan memurlarımızın yemek yardımları için mücadele verdik. Bem Bir Sen olarak 6. Dönem Toplu Sözleşme, hizmet kolları görüşmelerinde Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Sayın Levent Uslu’nun yoğun çabaları ve başarısı neticesinde ‘Kumanya Yardımı’ ibaresi anlaşma metninde yer buldu. Kumanya yardımının ne şekilde uygulanacağı soruları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 7 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği sonucunda çözüme kavuşturuldu” dedi.

“MEMURLAR MAĞDUR OLUYORDU”

Zihni, “Bilindiği üzere yerel yönetimlerin tüm il sınırları içerisinde hizmet vermesi sebebiyle, eski yönetmelik yerel yönetim memurlarını mağdur ediyordu. Sadece sıcak yemek verilebilen eski yönetmelikte ayni ve nakdi yardım yapılmasının önü kapanmıştı. Yerel yönetimlerin hizmet alanının dağınık olması, sıcak yemek verilebilecek yemekhane olmaması, yerel yönetim memurlarının merkezde değil arazide hizmet vermesi sebebiyle, yemek yardımı ulaştırılamıyor, işbaşı süreleri uzuyordu” dedi.

“KRONİK HALE GETİRDİ”

Devamında Zihni, “1986 yılında Resmi Gazetede yayınlanan memur yiyecek yardımı yönetmeliğinin ihtiyaca cevap vermediğini, yerel yönetimlerde uygulanmasının zor olduğunu, Belediye yönetimlerinin de elini kolunu bağladığını defaatle ifade ettik Mevzuatla ilgili düzenleme talebimizi gündemde tuttuk. Çalışma ve mücadelemizi 6. Dönem Toplu Sözleşme ile sürdürdük. Konunun anlaşma metninde yazılması ve uygulanmasını sağladık.”

“NAKDİ YARDIM YAPILABİLECEK”

“Bugün itibari ile yıllardır kronik bir sorun olan yerel yönetim memurlarının yemek yardımları sorununu çözüme kavuşturduk. Verdiğimiz mücadelenin nihayete ermesi bizi ayrıca sevindirdi. Yapılan Yönetmelik Değişikliği ile görevi ve görev alanı itibari ile yemek yardımından yararlanamayan yerel yönetim memurlarına ‘NAKDİ’ yardım yapılabilir hükmü getirildi. Emeği geçen herkese üyelerimiz adına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.