13 Nis 2022 - 19:00- Gündem

Büyükerşen, Körfezli Canan Dağdeviren’in balmumunu yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen; Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin yanı sıra Körfezli fizik mühendisi Canan Dağdeviren’in de balmumunu yaptı

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Büyükerşen, Körfezli Canan Dağdeviren’in balmumunu yaptı mask
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği'ne seçilen ilk Türk bilim insanı fizik mühendisi Dr. Canan Dağdeviren ile koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin balmumu heykellerini yaptı.

3 tane patentli cihaz geliştiren ve şimdiye kadar 30’un üzerinde prestijli ödül alan Dr. Canan Dağdeviren, CHP Körfez İlçe eski Başkanı Cavit Dağdeviren’in kızı. Dağdeviren, gazetemiz tarafından düzenlenen DORUKTAKİLER 2015’te büyük jürinin değerlendirmesiyle Yılın Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştü.

13 Nis 2022 - 19:00 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

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