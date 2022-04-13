Goodyear'da lastik işçisine yüzde 40 zam

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear Adapazarı ve İzmit fabrikalarında çalışan yaklaşık 2 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutlu sona gelindi. Lastik İş Sendikası Yönetimi, Goodyear'ın Brisa, Pirelli ve Prometeon yetkilileri ile aynı masaya oturmama ve işveren sendikası KİPLAS ile masaya oturma kararlarını protesto etmek amacıyla görüşmelere siyah kıyafet ile katılıyordu. Sendika ve işveren arasında yapılan görüşmelerde idare maddeler ve sosyal yardım maddeleri üzerinde anlaşma sağlandı. Sendikanın otelinde yapılan 7’inci görüşmenin ardından işveren yetkililerinin tekilifini değerlendiren Lastik İş Sendikası, son teklifi işçilere sordu. Kartepe’de bulunan İzmit Goodyear Fabrikası’nın önünde açıklamalarda bulunan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı’yı yüzlerce işçi meşaleler ve sloganlarla karşıladı.

İŞTE BAŞKAN İŞTE SENDİKA

“İşte başkan işte sendika” sloganları ile kürsüye çıkan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uzun soluklu bir toplu sözleşme süreci geçirdik. Görüşmeler neticesinde Goodyear fabrikasının protesto ederek siyah elbiseler ile görüşmelere geldik. Ama goodyear bizi şaşırttı. Süreç endüstriden daha hızlı davrandı. Goodyear yetkililerine teşekkür ediyorum. Lastik İş Senikası’nın tarihinde çok sözleşmeler imzalandı. En son pandemi sürecinde bile artı enflasyon ile toplu sözleşmeyi bitirdik” dedi.

YÜZDE 40 ORANINDA ANLAŞTIK

Birinci 6 ayında 2021 yılının Temmuz ile 2022 yılının Ocak ayını değerlendirdiklerini belirten Sarı, “Orada çıkan enflasyon yüzde 25,5’du. Biz de yüzde 50 zam talep ettik. Lastik İş Sendikası toplu sözleşmedeki maddelerden asla taviz vermedi. Taviz vermeden oturduğumuz masada hem üretim hem de destek işleri ile ilgili yaptığımız müzakereler sonucunda talepler yükseltecek bir noktaya geldik. Birinci 6 ayda talep ettiğimiz rakam yüzde 50’ydi ve biz de bu sözleşme için yüzde 40 oranında anlaştık. Üretim ile alakalı maaşlarda ikinci 6 ay için enflasyon, üçüncü 6 ay için enflasyon artı 600 lira ve dördüncü 6 ayda ise enflasyon oranı artı 800 lira şeklinde artış oldu” dedi.

SOSYAL YARDIMLARDA ENFLASYON + YÜZDE 5

Sarı, “Üretim işçisi için yıllık maaş artışı ortalama yüzde 86, yıllık prim ücreti ise yüzde 60 arttı. Bayramlarda tek fiş alınıyordu şimdi ise iki fiş olarak anlaştık. Anaokulunda okuyan çocuklarımız için ise eğitim yardımının sistemine entegre edildi. Ayakkabı ve giyim fişi yardımı da 2 fiş oldu. Sosyal yardımlarda enflasyon artı 5 puan olarak anlaştık. Destekte olan arkadaşlarımızın ikramiyesini 120 gün dört ikramiye olarak aldık. Fazla mesai birinci yıl yüzde 95, ikjinci yıl ise yüzde 100 oldu. Destekte çalışan arkadaşlarımızın ücretleri toplamda yüzde 116 olarak arttı. Sosyal yardımlar üretimdeki gibi oldu. Sosyal yardımlarda enflasyon artı 5 puan olarak anlaştık” dedi.

İŞÇİLER EL KALDIRDI

Son olarak Sarı, “Zorlu bir süreçten geçiyorduk. Satın alma gücümüzü korumakla ile masada müzakere yapmadık. Satın alma gücümüzü arttırmak için masada müzakere yaptık. Lastik İş Senikası’nın yaptığı bu toplu iş sözleşmesinin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz. Bu görüşmelerin bitmesini isteyenler el kaldırsın” dedi. Bunun üstüne herkes el kaldırdı. Başkan Sarı son olarak Brisa, Pirelli ve Prometeon grubuna da çağrı da bulundu. Gelin sizinle de bu görüşmeleri bitirelim” şeklinde konuştu.