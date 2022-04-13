13 Nis 2022 - 20:15- Asayiş G: 13 Nis 2022 - 20:16

Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 1 kişi, çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vurularak yaralandı.
Çalıştığı akaryakıt istasyonunda silahla vuruldu mask
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Olay, bugün 17.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı İbrikdere Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt istasyonunda çalışan H.G., ismi henüz belirlenemeyen zanlı tarafından çalıştığı sırada silahla vuruldu. Yaralanan H.G., akaryakıt istasyonunun çalışanları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yol boyunca, ağaçlık alanlarda, olaya ait silahı aradı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

13 Nis 2022 - 20:15 İHA Kocaeli- Asayiş

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