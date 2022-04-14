U-16’larda değişiklikler var

Futbol İl Temsilciliği üç U-16 maçında değişiklik olduğunu duyurdu. Cuma günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken Çamlıtepe - Hereke Gençlik Eğitim maçı pazar günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 10.00’da başlayacak. 18 Nisan Pazartesi günü Değirmendere Stadı’nda saat 16.00’da oynanması gereken Osmanlı 41 -Seka Doğan maçı aynı gün ve aynı saatte Kavaklı Stadı’nda oynanacak. 19 Nisan Salı günü Salih Gün Stadı’nda saat 16.00’da oynanması gereken Dilovası Belediye - Darıca Spor U-16 maçı iptal edildi.