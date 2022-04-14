Futbol İl Temsilciliği üç U-16 maçında değişiklik olduğunu duyurdu. Cuma günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken Çamlıtepe - Hereke Gençlik Eğitim maçı pazar günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 10.00’da başlayacak. 18 Nisan Pazartesi günü Değirmendere Stadı’nda saat 16.00’da oynanması gereken Osmanlı 41 -Seka Doğan maçı aynı gün ve aynı saatte Kavaklı Stadı’nda oynanacak. 19 Nisan Salı günü Salih Gün Stadı’nda saat 16.00’da oynanması gereken Dilovası Belediye - Darıca Spor U-16 maçı iptal edildi.
14 Nis 2022 - 09:26- Spor Güncelleme: 14 Nis 2022 - 09:27
U-16’larda değişiklikler var
Futbol İl Temsilciliği üç U-16 maçında değişiklik olduğunu duyurdu. Cuma günü Körfez Esentepe Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken Çamlıtepe - He...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.