14 Nis 2022 - 09:26- Spor G: 14 Nis 2022 - 09:27

Şeen ola Kartepe şeeenola!

U-18 Elit Lig 2.Grup’ta Kartepe Belediyespor U-18 takımı mutlu sona ulaştı. Yenidoğan Sedarspor’u konuk eden Kartepe ekibi Abdurrahim, Enes ve Ömer’i...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Şeen ola Kartepe şeeenola! mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

U-18 Elit Lig 2.Grup’ta Kartepe Belediyespor U-18 takımı mutlu sona ulaştı. Yenidoğan Sedarspor’u konuk eden Kartepe ekibi Abdurrahim, Enes ve Ömer’in attığı gollerle rakibini 3-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyon olarak tur attı. Teknik Direktör Selahattin Tanrıkulu tüm futbolcularını kutlayarak şampiyonluğu Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tüm Kartepe halkına armağan ettiklerini söyledi.

ŞAMPİYONLUĞU KOCAMAN’A HEDİYE ETTİLER

Kartepe Belediyespor Teknik Direktörü Selahattin Tanrıkulu futbolcularını kutlarken “Çok zor bir lig oynadık. Şampiyon takımların olduğu Elit Lig’de her maçımız final havasında geçti. Şampiyon olan futbolcularımı üstün mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Kartepe’nin tek takımı olarak yer aldığımız bu lig de söke söke aldığımız şampiyonluğu Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman ve tüm Kartepe halkına armağan ediyoruz’’ dedi.

14 Nis 2022 - 09:26 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.464.240 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yıldızlar Ligi’nden Körfezli tekvandocular geçti mask
Yıldızlar Ligi’nden Körfezli tekvandocular geçti
Gölcük Belediyesi’nden bir spor tesisi daha mask
Gölcük Belediyesi’nden bir spor tesisi daha
Çeşme-İzmir etabını Jasper Philipsen kazandı mask
Çeşme-İzmir etabını Jasper Philipsen kazandı
U-16’larda değişiklikler var mask
U-16’larda değişiklikler var
Şeen ola Kartepe şeeenola! mask
Şeen ola Kartepe şeeenola!
Tayfunspor fazlası ile hak etti! mask
Tayfunspor fazlası ile hak etti!
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL