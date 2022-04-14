Şeen ola Kartepe şeeenola!

U-18 Elit Lig 2.Grup’ta Kartepe Belediyespor U-18 takımı mutlu sona ulaştı. Yenidoğan Sedarspor’u konuk eden Kartepe ekibi Abdurrahim, Enes ve Ömer’in attığı gollerle rakibini 3-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyon olarak tur attı. Teknik Direktör Selahattin Tanrıkulu tüm futbolcularını kutlayarak şampiyonluğu Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tüm Kartepe halkına armağan ettiklerini söyledi.
ŞAMPİYONLUĞU KOCAMAN’A HEDİYE ETTİLER
Kartepe Belediyespor Teknik Direktörü Selahattin Tanrıkulu futbolcularını kutlarken “Çok zor bir lig oynadık. Şampiyon takımların olduğu Elit Lig’de her maçımız final havasında geçti. Şampiyon olan futbolcularımı üstün mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Kartepe’nin tek takımı olarak yer aldığımız bu lig de söke söke aldığımız şampiyonluğu Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman ve tüm Kartepe halkına armağan ediyoruz’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.