14 Nis 2022 - 09:27- Spor G: 14 Nis 2022 - 09:28

Gölcük Belediyesi’nden bir spor tesisi daha

“Spor Kenti Gölcük” hedefiyle yatırımlarını sürdüren Gölcük Belediyesi tarafından İrşadiye’de yapımı tamamlanan futbol sahası, gençlerin hizmetine su...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Gölcük Belediyesi’nden bir spor tesisi daha mask

“Spor Kenti Gölcük” hedefiyle yatırımlarını sürdüren Gölcük Belediyesi tarafından İrşadiye’de yapımı tamamlanan futbol sahası, gençlerin hizmetine sunuldu.

HİZMETE DEVAM

Sentetik çim zemini, çevre koruma telleri ve üst koruma ağları tamamlanan 24x22 ebadındaki İrşadiye futbol sahası, halka açık olarak ilçe ve bölge gençlerine hizmet verecek. İrşadiye’desahanın açılmasını sabırsızlıkla bekleyen gençler, çalışmaların tamamlanması ile yeni futbol sahalarını kullanmaya başladı. Hizmete açıldığı ilk gün çocuk ve gençlerin coşkulu seslerinin yankılandığı saha, bölge halkının beğenisini kazandı.

14 Nis 2022 - 09:27 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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