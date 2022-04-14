Gölcük Belediyesi’nden bir spor tesisi daha

“Spor Kenti Gölcük” hedefiyle yatırımlarını sürdüren Gölcük Belediyesi tarafından İrşadiye’de yapımı tamamlanan futbol sahası, gençlerin hizmetine sunuldu.
HİZMETE DEVAM
Sentetik çim zemini, çevre koruma telleri ve üst koruma ağları tamamlanan 24x22 ebadındaki İrşadiye futbol sahası, halka açık olarak ilçe ve bölge gençlerine hizmet verecek. İrşadiye’desahanın açılmasını sabırsızlıkla bekleyen gençler, çalışmaların tamamlanması ile yeni futbol sahalarını kullanmaya başladı. Hizmete açıldığı ilk gün çocuk ve gençlerin coşkulu seslerinin yankılandığı saha, bölge halkının beğenisini kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.