14 Nis 2022 - 09:27- Spor G: 14 Nis 2022 - 09:28

Çeşme-İzmir etabını Jasper Philipsen kazandı

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarılı ismi AlpecinFenix takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen, Çeşme-İzmir etabını müthiş...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Çeşme-İzmir etabını Jasper Philipsen kazandı mask
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57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarılı ismi AlpecinFenix takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen, Çeşme-İzmir etabını müthiş bir sprint ile kazandı. Jasper Philipsen geçen yıldan daha iyi durumda olduğunu ifade etti.

ŞİMDİLİK İYİ GİDİYORUM

İyi yolda olduğunu ifade eden Philipsen şu şekilde konuştu: Yeterli hıza ulaştım. Geçen yıldan daha iyi durumdayım. TUR’a gelmeyi planlamamıştım fakat daha sonra yarışta sprint etapları olduğu için geldim. İlk iki gün başarılı olamadım. Bacaklarımda yeterli performansı yakalayamadım. Bu bacak pozisyonuna ulaşmak çok önemli. Fransa Turu'nda 6 kez etap birincisi olmuştum. Tour of Türkiye’de şimdilik iyi gidiyorum.
# bir, ile

14 Nis 2022 - 09:27 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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