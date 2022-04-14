Çeşme-İzmir etabını Jasper Philipsen kazandı

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarılı ismi AlpecinFenix takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen, Çeşme-İzmir etabını müthiş bir sprint ile kazandı. Jasper Philipsen geçen yıldan daha iyi durumda olduğunu ifade etti.
ŞİMDİLİK İYİ GİDİYORUM
İyi yolda olduğunu ifade eden Philipsen şu şekilde konuştu: Yeterli hıza ulaştım. Geçen yıldan daha iyi durumdayım. TUR’a gelmeyi planlamamıştım fakat daha sonra yarışta sprint etapları olduğu için geldim. İlk iki gün başarılı olamadım. Bacaklarımda yeterli performansı yakalayamadım. Bu bacak pozisyonuna ulaşmak çok önemli. Fransa Turu'nda 6 kez etap birincisi olmuştum. Tour of Türkiye’de şimdilik iyi gidiyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.