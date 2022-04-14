Yıldızlar Ligi’nden Körfezli tekvandocular geçti

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü tekvandocuları, Anadolu Yıldızlar Ligi’nde katıldıkları müsabakalardan madalyalarla döndü. 8-10 Nisan tarihleri arasında ilimizde düzenlenen Analig grup müsabakalarında Körfez kulübünde 3 sporcu katıldı. Yarışmada Tusem Şahin 33 kiloda, Hamza Uzun 65 kiloda ikinci, 41 kiloda Halis Mert Yıldız da 3. oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.