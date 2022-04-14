Devrim Bal: AKP’lilerin telaşının sebebini diğer belediyelerdeki oranları görünce anladık

İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İzmit Belediyesi Nisan ayı meclisinden notlar; 2 AKP üyesi, 1 MHP ve 2 Millet İttifakı üyelerinden oluşan 5 kişilik denetim komisyonu 19000’den fazla dosyayı incelemiş ve en ufak bir sıkıntı tespit etmemiştir. Denetim komisyonu, AKP üyeleri Türkiye’de bir ilke imza atarak kanun dışına çıkmış ve denetim raporunu kafalarına göre hazırlamışlardır. Kanunda doğrudan temin limiti sınırı belirlenmiş ve hesapların toplam bütçeye göre yapılacağı yazılmıştır.

ALGI YARATACAK ORANLARI BULAMADILAR

Kanuna göre algı yaratacak oranları bulamayan AKP’liler bu sefer toplam bütçe değil müdürlük bazında doğrudan temin oranlarını rapora yazmak zorunda kalmışlar ve Türkiye’de bir ilke imza atmışlardır. AKP meclis üyelerinin telaşının sebebini, diğer ilçelerin doğrudan temin oranlarına baktığımız zaman anladık. AKP belediyelerin doğrudan temin karnesi mi buyurun efendim görsel ektedir. Türkiye’nin hazineye en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 30-40 milyonluk yürüyüş yolu projesini ihalesiz doğrudan teminle verdiğini de benden duymuş olmayın.