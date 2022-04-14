14 Nis 2022 - 09:32- Gündem G: 14 Nis 2022 - 09:33

Kartepe’de bayram hazırlıkları başladı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi...
Kartepe’de bayram hazırlıkları başladı mask
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde parkları, camileri, okulları, Kur’an-ı Kerim Kurslarını, mezarlıkları tertemiz, bakımlı, pırıl pırıl bir hale getirmek için canla başla çalışıyorlar.

EKİPLER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Park Bahçeler Müdürlüğü, Peyzaj ve Bakım için oluşturulan, 40 kişilik personelle 84 okul alanı, 165 park alanı, 99 camii bahçesi, 45 Kuran Kursu, 32 mahalle geneli, 212 cadde, 52 mezarlık alanında ağaç budama, yabani ot ve diken ve genel çevre temizliği çalışmalarına devam ediyor.

KABRİSTANLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Razaman-ı Şerif Ayı’nın bitmesi ile birlikte havaların mevsim normallerine dönmesi beklenirken belediye ekipleri Ramazan Bayramı hazırlıklarına erken başladı. Özellikle vatandaşların toplu olarak kullandıkları ettirdikleri yerlerde ekipler çalışmalarını yoğunlaştırıyorlar. Mezarlık ekipleri Suadiye, Köseköy, İstasyon, Arslanbey, Rahmiye ve Karatepe Kabristanlıklarında çevre temizliğini tamamlarken, genel bakım çalışmaları mezarlık alanlarında devam ediyor.

BAYRAMA KADAR BİTECEK

Mezarlıklar da yapılan temizlik ve bakım çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “İlçemiz genelinde tüm mezarlıklarımızda çevre temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hava şartları göz önüne bulundurularak ekiplerimiz ilçe genelinde temizleme ve bakım çalışmalarına devam ediyor. İnşallah Ramazan Ayı bitmeden mezarlıkların bakım ve temizliğini tamamlayacağız” açıklamasında bulundu.

14 Nis 2022 - 09:32 - Gündem

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