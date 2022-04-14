14 Nis 2022 - 09:34- Gündem G: 14 Nis 2022 - 09:35

Kente temiz su sağlamak için yoğun tempo

Büyükşehir iştiraklerinden İzmit Su A.Ş. (İSAŞ), Kocaelililerin temiz ve sağlıklı suya ulaşabilmesi için aralıksız olarak çalışıyor

Kente temiz su sağlamak için yoğun tempo mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente sağlıklı su temini için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir iştiraklerinden İzmit Su A.Ş.’de ( İSAŞ), Kocaeli’nin su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Yuvacık Barajı’nda bakım ve temizlik işlerini periyodik olarak gerçekleştiriyor.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

“Kocaeli’de su musluktan içilir” sloganıyla hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin alt yapısını yenilerken diğer yandan suyun muhafaza edildiği alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İSAŞ, Yuvacık Barajı’nda arıtma tesisi prosesi durdurarak, temizlik ve bakım çalışmalarını yaptı.

TEMİZ SU DEPOLARI TEMİZ SU

7 saatlik duruş çalışmasında, arıtma tesisi havalandırma ünitesi havuzlarının temizlikleri yapılırken tesis girişindeki vanalar kontrol edilerek gerekli olanların değişimleri yapıldı. Çalışmalar esnasında şehre su teminine yeni yapılan temiz su depolarının da katkıları ile kesintisiz olarak devam edildi.

14 Nis 2022 - 09:34 - Gündem

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