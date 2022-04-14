Kente temiz su sağlamak için yoğun tempo

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente sağlıklı su temini için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir iştiraklerinden İzmit Su A.Ş.’de ( İSAŞ), Kocaeli’nin su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Yuvacık Barajı’nda bakım ve temizlik işlerini periyodik olarak gerçekleştiriyor.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
“Kocaeli’de su musluktan içilir” sloganıyla hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin alt yapısını yenilerken diğer yandan suyun muhafaza edildiği alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İSAŞ, Yuvacık Barajı’nda arıtma tesisi prosesi durdurarak, temizlik ve bakım çalışmalarını yaptı.
TEMİZ SU DEPOLARI TEMİZ SU
7 saatlik duruş çalışmasında, arıtma tesisi havalandırma ünitesi havuzlarının temizlikleri yapılırken tesis girişindeki vanalar kontrol edilerek gerekli olanların değişimleri yapıldı. Çalışmalar esnasında şehre su teminine yeni yapılan temiz su depolarının da katkıları ile kesintisiz olarak devam edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.