Kocaman çocukların gönlüne taht kurdu

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif münasebetiyle Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan eğlence programları devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi’nde Kartepeli minikler için düzenlenen Ramazan eğlence programına katıldı.

KARTEPELİ MİNİKLER ÇOK MUTLU

Kartepe Belediyesi tarafından 18 Mahalle’de “Kartepe’de Çocuk Olmak” sloganıyla düzenlenen Ramazan eğlenceleri geniş katılımla devam ediyor. Gösterilerde Hacivat-Karagöz, Meddah gösterisi, Ateşbaz, Jonglör ve yarışmalarla Kartepeli minikler büyük ilgi gösteriyor. Etkinliklere katılan Kartepeli minikler gönüllerince eğleniyorlar.

GENÇLERİN ENERJİSİ BİR HARİKA

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Evlatlarımızın mutluluğu için düzenlediğimiz etkinlikler geniş katılımla devam ediyor. Ramazan Ayı’nın maneviyatını, bereketini dolasıya yaşarken, geleceğimiz olan evlatlarımız için etkinlikler düzenledik. Düzenlenen etkinliklere Kartepeli miniklerimiz büyük ilgi gösteriyor. Gençlerin enerjisi bir harika. Onlarla vakit geçirmek insanı dinlendiriyor” açıklamasında bulundu.