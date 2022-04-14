Darıca Gençlerbirliği düşme potasına girdi ortalık karıştı

3.Lig 2. Grupta mücadele eden Kocaeli temsilci Darıca Gençlerbirliği, sahasında Bayrampaşa ile karşılaştı. Küme düşmeme mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Vasat bir oyun sergileyen Kocaeli temsilcisi aradığı golü bir türlü bulamadı. Her iki takım oyuncuları arasında maçın son bölümüne kadar yaşanan gerginlik, bitiş düdüğü ile birlikte kavgaya dönüştü. Sahadaki olayların ardından tribünler de Bayrampaşalı oyunculara ve yöneticilere tepki gösterdi. Emniyet ekiplerinin müdahalesiyle taraftarlar tribünlerden çıkarıldı. Bayrampaşalı oyuncular ise stat tamamen boşaltılana kadar sahanın ortasında polis eşliğinde bekletildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.