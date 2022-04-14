Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğü ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile Kocaeli Büyükşehir Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde Pet-Shop sertifika eğitimi verildi. Satışı yapmak için zorunlu bir sertifika olan Pet-Shop sertifikası eğitimi alanında uzman akademisyen, tekniker ve veterinerler tarafından sunuldu. Sivil Toplum Merkezinde gerçekleşen eğitim 2 gün sürdü.
ÇEŞİTLİ KONULARDA EĞİTİM
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Cihan’ın da görev aldığı eğitimde; Kedi ve Köpeklerin Pet-Shoplarda Geçici Barındırma Koşulları ve Koruyucu Hekimlik, Akvaryum Balıkları, Sürüngenler, Egzotik Kuşlar ve Memeli Hayvanların Bakım ve Barındırma Koşulları hakkında bilgiler verildi.
HAYVANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ
Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğünden tekniker Bülent Dağdeviren’de; Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanları Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hakkında bilgiler verdi.
85 KATILIMCIYA SERTİFİKA
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Veteriner Hekim Bülent Özkaya ise Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği konuları hakkında eğitime katılan hayvan satış işletmesiyle ilgilenen vatandaşlara eğitim verdi. Ev ve süs hayvanı satışı yapmak isteyen işletmeler için gerekli belgelerden bir tanesi olan ‘Pet-Shop Sertifikası’, eğitime katılım sağlayan 85 kişiye takdim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.