14 Nis 2022 - 09:43- Gündem G: 14 Nis 2022 - 09:45

Vali Seddar Yavuz, sanayicilerle iftarda buluştu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sanayicilerle iftar programında bir araya geldi.
Vali Seddar Yavuz, sanayicilerle iftarda buluştu mask
Büyütmek için resme tıklayın

İftar programı, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda Vali Yavuz sanayicilere üretim, istihdam ve ihracattaki başarılarından dolayı teşekkür ederek, ramazan aylarını kutladı. İftar programına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayiciler ve iş adamları katıldı.​​​​​​​

14 Nis 2022 - 09:43 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.464.240 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
‘Pet-Shop Sertifika Eğitimi’ verildi mask
‘Pet-Shop Sertifika Eğitimi’ verildi
Kocaman çocukların gönlüne taht kurdu mask
Kocaman çocukların gönlüne taht kurdu
İzmit’in kırsal mahallelerinde yol konforu arttırılıyor mask
İzmit’in kırsal mahallelerinde yol konforu arttırılıyor
Bem Bir Sen, memurların çözülemeyen yemek yardımı sorununu çözdü mask
Bem Bir Sen, memurların çözülemeyen yemek yardımı sorununu çözdü
Aygün, Ankara’da Bakan Kurum’la projelerini görüştü mask
Aygün, Ankara’da Bakan Kurum’la projelerini görüştü
Özmural B Bloğa değindi: Bizi kendi binamızda kiracı yaptınız mask
Özmural B Bloğa değindi: Bizi kendi binamızda kiracı yaptınız
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL