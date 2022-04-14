“Basit projeleri bile dışarı yaptırıyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. CHP grubu, “Kandıra Cebeci Mahallesi Kışla Sokak adresinde uzun süre önce yapılan altyapı tamamlanmadan bırakılmıştır. Mahalle sakinleri rahatsız olmaktadır” şeklinde önerge verdi. Cengiz Topel Havaalanı’nın durumunun da sorulduğu mecliste önergeler yazılı olarak cevaplandırılmasına karar verildi. Mecliste, ilk olarak denetim komisyonu raporu okundu.

“700 SAAT ÇALIŞAN PERSONELLER VAR”

CHP Grubu adına konuşan CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Nuri Paşa, “Giderler kaleminde ekleme yapılmış daha sonra aynı bütçeden aktarma yapılmıştır. Toplamda 777 milyon olarak gerçekleşmiş bu da bütçenin yaklaşık olarak yüzde 18’sine denk gelmektedir. Personellerin mesai saatlerini incelediğimizde kişiler arasında çok aşırı derece mesai farklarının olduğunu görmekteyiz. Normal yasaya göre 270 saati geçemez maddesi burada 500, 700 saat geçen personeller var. Bunda da eşitsizlik olduğunu düşünüyorum” dedi.

“EN ÇOK DÜŞEN FİRMA BU İŞİ ALIYOR”

Paşa, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi; “Doğrudan teminlerde dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Bazı firmalar, ilk verdikleri fiyatları çok yüksek tutup, sonradan aşırı derecede düşürüp işi alıyorlar, sonradan davet etmeye devam ediyoruz. Bu konuda da hassas davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin Karamürsel’de profil alımı var. 3 tane firma davet ediliyor. Bu işin yaklaşık maliyeti 318 bin TL. ikinci teklifler isteniyor 375 bin TL veren firma 95 bin TL düşüp bu işi alıyor. En çok düşen firma bu işi alıyor. Madem ki bu 95 bin TL daha düşük yapılıyorsa neden birinci fiyatı neden bu kadar yüksek veriyorlar.

“BASİT PROJELERİ BİLE DIŞARI YAPTIRIYORUZ”

Birbirlerine yakın tarihlerde yapılan etkinliklerde doğrudan temin ile alınan işler var. İhale yoluyla da yapılabilir. Ses sistemi ve sahne kurulum sistemi tarih ve firma aynı. Yine aynı firma yine aynı konu. Kültür Müdürlüğü’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı için sahne kurulum için yaklaşık 136 bin TL. Bir ihale yapılsa belki de daha ekonomik olur diye düşünüyorum. Belediyemiz pek çok proje hazırlama hizmetini doğrudan temin ya da 21 F ile alıyor. Basit projeleri bile dışarı yaptırıyoruz. Kendi bünyemizdeki firmalara, mühendislere yaptıramaz mıyız? Örneğin Maşukiye Aygır Dere ıslah işi. Bunları kendi bünyemizde yapamaz mıyız?

“BEN ÇOK ETİK GÖRMEDİM”

Bir sürü işi özellikle bir firmaya veriyorsunuz. Arkadaşalar bu firmaya güveniyoruz dediler. Bu firmanın sadece tasarım değil, dekor, sanatçı organizasyon alımı, albüm hazırlık çalışmaları, davetiye ve broşür alımı var, canlı yayın ve kameraman temini var, konserler düzenleme işi alımı var, vb. var. Bu işlerin yüzde 90’ından fazlasını 22-b,d ve 21-f ile almıştır. Yasal olabilir ama ben çok etik görmedim. Tek bir ihaleyle yapılması gereken işleri çoğunlukla doğrudan temin ve 21-f ile yapıyoruz. Karamürsel’de yol kenarlarına kanal yapım işçiliği yapılıyoruz. Kanal işçiliğini başka bir firmaya, betonları da başka firma üzerinden yapmışız.

“ACİLİYET VAR MI?”

Belediyenin kendi imkanlarıyla yapması gerekenleri de başka firmalara yaptırıyoruz. Bu kongre merkezinin çatı oluk temizliğini bile başka firmalara yaptırmışız. Bizim binin üzerinde personelimiz var. Bu basit işleri bile kendi personelimize yaptırabilir miyiz? Kocaeli genelinde demir köprü var. 15 civarında tadilat ve tamirat işi ihalesi var. Bunu aciliyet gerektiren ihale türünde yapıyoruz. Bunun ihale süresi tam 400 gün. Bir aciliyet varsa bence demir köprülerde sıfırdan olmuş olsa belki uzmanlık gerektirecek diye düşünüyorum ama bu konuda da bilgilendirilmek istiyorum.

YÜRÜYÜŞ YOLU İHALESİNİ ELEŞTİRDİ

Yürüyüş Yolu’nda yapılan işler var. Bu da davet usulüyle yapılmış. Davet edilen firmalar arasında A firmasına veriliyor. Bu ihaleye davet edilmeyen başka bir firma mahkemeye başvuruyor ve ‘bu iş 21-b kanununa uygun değil’ diyor. Mahkeme de haklı bulup durdurma kararı alıyor. Yüzde 90-95 civarında da durdurma kararı alıyor. Büyükşehir de tasfiye kararı alıyor ve sonra geri kalan işleri belediye bünyesindeki personellere yaptırıyor. Bu işin başından beri açık ihale yapılsaydı daha doğru olmaz mıydı? Böyle bütçeli belediyenin birimler arasında kopukluğu da gidermeli. Yatırımlara daha fazla kaynak ayrılmalı. Gereksiz harcamalardan kaçınılmalı.”